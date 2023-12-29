Главнокомандующий ВСУ сообщил, сколько ракет и дронов РФ запустила по Украине 29 декабря.

По предварительным данным, этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.

"По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131", 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - заявил он.

По словам Залужного, сначала оккупанты традиционно атаковали "Шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего было зафиксировано 36 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Он отметил, что около 3:00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию - бомбардировщики Ту-95МС. Всего - 18 самолетов, которые вышли на рубеже пуска около 6.00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

"Из Курской области около 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. Всего враг выпустил по меньшей мере 14 ракет, которые летели по баллистической траектории - С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ. В 6:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, которые осуществили пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Также он добавил, что с самолетов тактической авиации Су-35 применено 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.

Россия убила в Украине 12 человек ракетами - Зеленской пообещал месть

Российские оккупанты сегодня нанесли массированный мощный удар по всей территории Украины различными типами ракет.

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сегодня это можно назвать, действительно, массированным ракетным ударом различными средствами воздушного нападения.

"Фактически летело все. Видимо, "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор находятся на наших радарах - западная часть Украины... Далее видим применение "Шахедов". Тоже летели с юго-восточного направления", - заявил спикер.

Президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на сегодняшнюю массированную ракетную атаку России по Украине и пообещал стране-террористу ответ на удары.

Полиция сообщила о 12 погибших и 76 раненых людей в результате сегодняшнего массированного обстрела Украины, но еще продолжаются поисково-спасательные операции.

Вас также могут заинтересовать новости: