Он отметил, что каждое проявление российского террора в очередной раз доказывает, что нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно массированного удара России по Украине 29 декабря, в результате которого уже известно о 39 погибших.

В посте в Telegram-канале главы государства отмечают, что работы по ликвидации последствий вчерашней российской атаки до сих пор продолжаются. В результате удара пострадало почти 120 городов и сел - сотни гражданских объектов.

Зеленский поблагодарил всех спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, работников и работниц коммунальных предприятий, полицейских, всех, кто сейчас на местах помогает, поддерживает людей, разбирает завалы и восстанавливает нормальную жизнь.

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"Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них, по состоянию на настоящее время, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил всех лидеров мира, политиков и общественных деятелей, которые осудили эту атаку, а также журналистов из многих стран, которые поддерживают украинцев и рассказывают правду о российском зле и защите Украины.

"Оружие в руках украинцев - это всегда защита жизни, и каждое проявление российского террора вновь и вновь доказывает - нельзя медлить с помощью тем, кто противостоит террору. Мы все вместе должны одержать победу над террором", - подчеркнул Зеленский.

Атака РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Россия запустила по Украине более сотни ракет и десятки ударных беспилотников.

Уже вечером министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что известно было уже о 30 погибших и более 160 раненых людей в результате массированного удара России по территории Украины.

Несколько ранее стало известно, что количество погибших в результате атаки на столицу 29 декабря выросла до 16 человек. 1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала советы, что делать, если ты под завалом после ракетного удара.

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