2035 год может ознаменовать конец Земли как нашего единственного дома.

В бестселлере Энди Вейра "Марсианин", экранизированном в 2015 году, к 2035 году NASA уже трижды высаживала астронавтов на Марс. В вымышленной вселенной агентство освоило возвращение экипажей на Землю и даже сотрудничало с Китайским национальным космическим управлением.

Теперь, спустя десятилетие после выхода фильма и за десять лет до его фантастического будущего, реальное положение дел с исследованием Марса демонстрирует совершенно иную траекторию — ту, которую формируют роботы, а не люди, пишет The Daily Galaxy.

Будут ли роботы колонизировать Марс

Хотя космическая политика начала 2010-х годов предполагала пилотируемые миссии на Марс в 2030-х, в 2017 году произошёл поворот. Космическая директива №1 администрации Белого дома вновь сосредоточила внимание на Луне — так началась программа Artemis.

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В результате амбиции по высадке людей на Марс утратили импульс.

За последние десять лет наиболее значимые открытия на Марсе были сделаны в рамках роботизированных миссий. Эти "беспилотные исследователи" предоставили ценнейшие данные, изменившие научное представление о поверхности и климатической истории планеты.

Роверы Opportunity, Curiosity и Perseverance преодолели десятки километров, обнаружив слоистые осадочные породы, которые можно было бы даже назвать "временными капсулами", рассказывающими об изменениях в окружающей среде.

Эти образования указывают на то, что когда-то на Марсе были вулканы, ледники, озёра и реки — планета, во многом похожая на раннюю Землю. Но по мере остывания ядра и исчезновения магнитного поля атмосфера разрежалась, оставляя после себя холодную и безжизненную поверхность.

Эти признаки эволюции планеты помогают лучше понять раннюю историю Земли и процессы, формировавшие Солнечную систему.

Научный интерес к вымышленной локации

В "Марсианине" главный герой Марк Уотни должен пересечь непроходимый участок скал Терра Аравия, чтобы выжить. Интересно, что этот район стал объектом реальных научных исследований. В 2022–2023 годах планетологи из Северо-Аризонского университета и Университета Джонса Хопкинса изучали его с помощью данных с орбитальных аппаратов Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Odyssey.

Их исследования показали, что рыхлая, легко разрушающаяся почва региона указывает на то, что когда-то климат здесь был более влажным, но начал высыхать примерно 3,5 миллиарда лет назад.

Вода обычно скрепляет породы, поэтому наблюдаемая эрозия говорит о резком климатическом переходе. Поэтому, чтобы облегчить научную дискуссию, исследователи даже сотрудничали с Международным астрономическим союзом, чтобы дать названия кратерам в этом регионе — включая кратер Козова, мимо которого, согласно книге, проходил бы Уотни.

Раскрытие прошлого и возможной жизни

Несмотря на успехи роботизированных миссий, многие загадки остаются неразгаданными. Учёные до сих пор пытаются точно определить возраст геологических образований, воссоздать атмосферные условия прошлого и выяснить, могут ли некоторые породы указывать на наличие древней жизни.

Одним из многообещающих открытий стало обнаружение ровером Perseverance органических соединений — молекул на основе углерода, являющихся фундаментом жизни в известной нам форме. Однако их биологическое происхождение пока не подтверждено.

Чтобы продвинуться в этом направлении, готовится миссия по возвращению марсианских образцов на Землю — Mars Sample Return. Уже сейчас Perseverance запечатывает трубки с породами и почвой, которые впоследствии будут собраны и доставлены на Землю, где учёные смогут исследовать их с помощью гораздо более чувствительного оборудования, чем имеется на роверах.

Научная ценность таких образцов огромна. Понимание пригодности Марса для жизни, геологической эволюции и возможных следов биологической активности в его породах может дать ответы, которых одни только роботы предоставить не могут.

Именно поэтому NASA и Европейское космическое агентство с 1960-х годов инвестировали около 30 миллиардов долларов в марсианские миссии. Эти усилия не только продвинули планетологию, но и привели к созданию прикладных технологий — от хирургических нитей до систем автономного вождения.

Привлекательность и пределы колонизации Марса

Критики сомневаются в реалистичности и устойчивости амбиций, связанных с колонизацией Марса.

На сегодняшний день жизнеспособность этой идеи омрачена непосредственно логистическими, экологическими и политическими трудностями. И сейчас, когда NASA может столкнуться с 50-процентным сокращением научного бюджета, под угрозой оказывается сама основа планетарных исследований — включая даже миссию по возвращению образцов.

Другие новости о космосе

Ранее УНИАН сообщал, что на борту космической станции обнаружили устойчивую к радиации бактерию. "Понимание особенностей микробов во время длительных космических полетов необходимо для сохранения здоровья астронавтов и поддержания функциональности космических аппаратов", - сказано в докладе.

Кроме того, мы рассказывали, что Китай собирает в космосе ИИ-суперкомпьютер, состоящий из тысяч спутников. Согласно заявлению компании, эти спутники способны обрабатывать собранные ими данные локально, а не передавать их на наземные станции для вычислений.

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