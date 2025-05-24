На борту космической станции обнаружили устойчивую к радиации бактерию

Штамм Niallia может быть довольно устойчивым к радиации и окислительному стрессу.

На борту китайской космической станции Tiangong обнаружили новый вид бактерий, который может иметь серьезные последствия для астронавтов и долгосрочных путешествий в космос, пишет Sky News.

В исследовании говорится о том, что штамм Niallia имеет уникальные способности. Астронавты обнаружили его на поверхности оборудования на борту станции в мае 2023 года, после чего проанализировали.

"Понимание особенностей микробов во время длительных космических полетов необходимо для сохранения здоровья астронавтов и поддержания функциональности космических аппаратов", - сказано в докладе.

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В издании отметили, что бактерии на космических станциях сталкиваются с суровыми условиями, включая микрогравитацию, радиацию и ограниченное количество питательных веществ. По словам ученых, понимание того, как они выживают, поможет узнать, как контролировать и избегать заражения на борту.

Исследователи подчеркнули, что штамм Niallia может быть довольно устойчивым к радиации и окислительному стрессу. Он также может расщеплять желатин, что может быть полезно в условиях ограниченного количества питательных веществ.

Другие исследования ученых

Ранее американские геологи выяснили, что в течение следующих 50 лет возможно мощное землетрясение, которое вызовет гигантское цунами. Оно будет способно буквально смыть с карты целые города и регионы на западе США.

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