По словам ученых, во время работы древние египтяне сидели в неудобных позах.

Древнеегипетские люди работали в тесных и сгорбленных позах, которые были настолько искривленными, что это могло приводить к развитию остеоартрита в суставах и других проблемах со скелетом. Об этом свидетельствует новый анализ их костей, опубликованный в журнале Scientific Reports, передает Live Science.

Археологи провели исследование скелетов 69 взрослых мужчин, 30 из которых были переписчиками и были похоронены между 2700 и 2180 годами до нашей эры в пирамидальном погребальном комплексе в Египте.

В Университетском колледже Лондона отмечают, что профессия писца в Древнем Египте считалась престижной, ведь только от 1% до 5% среди древнеегипетского населения умели читать и писать.

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"Чиновники, которые владели письменностью, принадлежали к элите того времени и составляли костяк государственной администрации. Поэтому они были важны для функционирования и управления всей страной", - рассказала соавтор исследования, египтолог из Чешского института египтологии факультета искусств Карлова университета в Чешской Республике Вероника Дуликова в электронном письме для Live Science.

Однако переписчики имели и недостатки от своей работы, ведь часто выполняли одинаковые административные задачи, предусматривающие постоянное сидение в течение длительного времени.

Исследователи заметили, что скелеты переписчиков имели дегенеративные изменения в суставах, по сравнению со взрослыми мужчинами, которые занимались другой работой. Самыми пораженными были правая ключица, правая кость плеча в месте соединения с плечевой впадиной, нижняя часть правой бедренной кости, где она соединяется с коленом, и позвонок в верхней части позвоночника.

Кроме того, ученые заметили уникальные вмятины на обеих коленных чашечках каждого переписчика и "сплющенную поверхность на кости в нижней части правой лодыжки", отмечают в исследовании.

Причиной таких изменений, скорее всего, могло быть длительное сидение переписчиков в положении со скрещенными ногами или стоя на коленях на левой ноге, а правая нога была согнута вверх, и папирус лежал у них на коленях. Так происходит и сейчас, когда современные офисные работники горбятся, когда работают на работе.

"В типичном рабочем положении переписчика голова должна была быть наклонена вперед, а позвоночник согнут, что меняло центр тяжести головы и создавало нагрузку на позвоночник. И корреляция между [челюстными расстройствами] и дисфункцией шейного отдела позвоночника или симптомами шеи/плеч хорошо задокументирована или подтверждена клиническими исследованиями", - добавила ведущий автор исследования Петра Брюкнер Гавелкова, антрополог в отделе антропологии Национального музея в Праге, в электронном письме для Live Science.

Древний Египет - последние открытия

Как писал УНИАН, новое исследование археологов показало, что еще во времена древних египтян люди боролись с раком и искали лекарство от него. Группа ученых изучала череп из Египта возрастом примерно 4600 лет и обнаружила признаки рака мозга и способы его лечения.

Также сообщалось, что археологи обнаружили таинственный "вход" возле пирамиды Хеопса. Вход похож на структуры, которые могут быть неизвестной гробницей, построенной 4 500 лет назад.

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