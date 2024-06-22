Ученые объяснили,п очему умирающий человек видит свет, слышит голоса, ощущает себя вне тела, парит в воздухе.

Смерть - неотъемлемая часть жизни, но ученые о процессах, происходящих в умирающем мозгу, не знают практически ничего.

Нейробиолог Джимо Борджигин рассказала Би-би-си Mundo о лабораторном эксперименте, когда ей и другим ученым чисто случайно посчастливилось наблюдать за мозгом крыс в момент умирания. "У одной из крыс наблюдалось активное выделение серотонина, который может иметь галлюциногенный эффект", - поделилась ученая.

В исследовании 2013 года, проведенном на крысах, повышенную активность нескольких нейротрансмиттеров зафиксировали у подопытных животных уже после того, как их сердце остановилось и мозг перестал получать кислород.

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"Уровень серотонина подскочил в 60 раз; концентрация "гормона счастья" дофамина, который вызывает приятные ощущения, выросла в 40-60 раз; выброс норадреналина, который отвечает за фокусировку внимания, также сильно увеличился", - рассказала ученая и добавила, что все три гормона вышли на уровень, который у живой крысы обнаружить невозможно.

В 2015 году ее команда опубликовала еще одно исследование, посвященное изучению мозга умирающих крыс. "В обоих случаях [в момент смерти] у 100% животных наблюдалась интенсивная активация мозговой деятельности. Умирающий мозг приходил в гиперактивное состояние, - констатировала ученая.

А уже в 2023 году команда ученых под руководством Борджигин провела исследование на людях. В результатах описаны случаи четырех человек, находившихся в коме и подключенных к аппаратуре жизнеобеспечения, с электродами для электроэнцефалографии.

"Все четверо умирали от разных болезней", - уточнила она.

С разрешения родственников больных отключили от аппаратов механической вентиляции легких. При этом у двух пациентов исследователи зафиксировали внезапный пик активности мозга, связанной с когнитивными функциями. Были выявлены гамма-волны — самые быстрые мозговые волны, которые участвуют в сложной обработке информации и формировании памяти.

"Когда пациенту отключают аппарат искусственной вентиляции легких, наступает так называемая генерализованная гипоксия. Так недостаток кислорода в крови называют врачи", - объяснила специалист.

Генерализованная гипоксия всегда ассоциируется с остановкой сердца, так как сердце перестает перекачивает кровь. "Похоже, что гипоксия является сигналом для активации мозга. И как только аппараты искусственной вентиляции легких были отключены, мозг двоих из четырех пациентов пришел в активное состояние буквально в течение нескольких секунд", - рассказала она.

Если у крыс ученые наблюдали активацию всего мозга, то "у людей активировались только отдельные участки мозга". Это были области, связанные с когнитивными, сознательными функциями.

Одна из них известна медикам как височно-теменной узел. "Это задняя часть мозга, отвечающая за сенсорное восприятие. Известно, что она связана с сознанием, а также со снами и зрительными галлюцинациями", - сказала она.

Еще одна зона, где наблюдалась повышенная активность, называется зоной Вернике, которая отвечает за язык, речь и слух и наиболее активно используется в процессе усвоения и понимания письменной и устной речи.

"Но наиболее активной частью, согласно нашим исследованиям, является височная доля мозга, причем с обеих сторон", - сказала ученая.

Околосмертные переживания

На протяжении всей истории человечества многие люди, побывавшие в состоянии, близком к смерти, или даже пережившие зафиксированную клиническую смерть, но выжившие при помощи реанимации, рассказывали об ощущениях, которые им довелось пережить.

Некоторые рассказывали о том, как у них перед глазами промелькнула вся жизнь или вспомнились какие-то ключевые моменты прошлого; многие видели яркий свет; другие покидали свое физическое тело, вставали на ноги и видели все, что происходит вокруг.

В исследовании 2023 года отмечается, что по меньшей мере 20-25% людей, выживших после остановки сердца, рассказывали, что видели свет — а для нейробиолога это очевидный показатель того, что у пациента был активирован участок коры головного мозга, отвечающий за зрительное восприятие.

Некоторые выжившие пациенты даже сообщали, что слышали, что происходило во время перенесенной ими хирургической операции, или что говорили врачи, прибывшие на место автокатастрофы, хотя пострадавшие были без сознания.

По словам Борджигин, поскольку на протяжении веков для констатации смерти основное внимания уделялось сердцу, сформировалось общее убеждение, что мозг при остановке сердца работать перестает.

Хотя внешних проявлений мозговой активности при остановке сердца не наблюдается, утверждать, что мозг в это время не функционирует, по ее мнению, ни в коем случае нельзя.

"Каким образом становится возможным то, что человек испытывает чрезвычайно эмоциональные, впечатляющие психические переживания: видит свет, слышит голоса, ощущает себя вне тела, парит в воздухе? Ведь все эти ощущения - результат (и свидетельство) работы мозга", - констатировала ученая.

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