Люди, которые носят наручные часы в эпоху смартфонов, делают это неспроста, – исследование

В мире, где смартфоны полностью взяли на себя функцию отслеживания времени, привычка носить наручные часы может показаться устаревшей. Для многих это уже не необходимость, а скорее эстетический выбор или личное предпочтение. Однако с точки зрения психологии такая привычка может говорить о гораздо более глубоких вещах.

Как отмечают авторы материала Silicon Canals, люди, которые продолжают носить часы, не просто придерживаются старых привычек. Они демонстрируют иной тип взаимодействия со временем – более осознанный, намеренный и структурированный, чем у большинства.

Они воспринимают время как намеренное действие, а не фоновый процесс

Для большинства людей время стало чем-то вторичным – фоном, который сопровождает повседневную жизнь. Проверка времени через смартфон встроена в общий поток действий и редко воспринимается как отдельное событие, пишет издание.

Люди, которые носят часы, чаще делают это иначе. Сам акт взгляда на запястье – это отдельное, завершённое действие. Он не связан с другими функциями и не запускает дополнительных процессов. С точки зрения психологии это означает более чёткое разграничение действий и лучшее удержание внимания на текущей задаче, говорится в статье.

Они избегают "петли отвлечения", связанной со смартфонами

Одна из ключевых причин, по которой ношение часов сохраняет актуальность, связана с особенностями работы цифровых устройств. Смартфон редко выполняет только одну функцию, сообщается в публикации.

Даже если человек берёт телефон, чтобы посмотреть время, он неизбежно сталкивается с уведомлениями, сообщениями или другими стимулами. Это запускает так называемую "петлю отвлечения", когда первоначальная цель теряется, а внимание переключается на новые задачи, отмечается в статье.

Часы, в отличие от телефона, не создают таких условий. Они ограничивают взаимодействие одной функцией, что позволяет избежать лишних отвлечений и быстрее вернуться к основной деятельности, говорится в публикации.

Они сохраняют более чистое восприятие времени

Смартфоны не просто показывают время – они сопровождают его контекстом: новостями, социальными сигналами, рабочими уведомлениями. Это меняет восприятие времени, превращая его в часть информационного потока. Наручные часы, напротив, предоставляют время в "чистом" виде – без дополнительной нагрузки, говорится в материале.

Психологически это помогает воспринимать время как самостоятельный ресурс, а не как побочный элемент цифровой активности.

Они чаще осознают течение времени в течение дня

Люди, которые носят часы, как правило, чаще обращаются ко времени – но делают это быстро и без отвлечений. Это формирует более чёткое ощущение того, как проходит день: сколько времени уже прошло, сколько осталось, как распределяются задачи, пишет издание.

Те, кто полагается только на смартфон, могут реже проверять время осознанно, но при этом дольше находиться в устройстве, теряя ощущение временных границ.

Они меньше зависят от внешних цифровых стимулов

Современные технологии активно используют уведомления как способ управления вниманием пользователя. Смартфон постоянно инициирует действия: сигналами, напоминаниями, сообщениями. Это формирует реактивную модель поведения, при которой человек чаще реагирует на внешние стимулы, чем действует по собственному плану. Часы не обладают такой функцией. Они не требуют внимания и не инициируют действия, что способствует более автономному и осознанному поведению, сообщают в материале.

Они формируют устойчивые поведенческие ритуалы

Ношение часов часто связано с повторяющимися действиями – например, привычкой надевать их утром. С точки зрения психологии такие ритуалы играют важную роль: они помогают структурировать день и задают определённый ритм.

Даже простое действие может выступать как сигнал начала активности, помогая быстрее перейти в рабочее состояние. Смартфон, будучи постоянно доступным, не выполняет этой функции и не создаёт чётких границ между различными этапами дня, отмечают авторы публикации.

Они осознанно выбирают ограничение функций

Современные устройства стремятся объединить как можно больше возможностей в одном инструменте. Однако с точки зрения психологии избыток функций часто приводит к перегрузке и снижению концентрации.

Согласно информации, люди, которые продолжают носить часы, по сути выбирают противоположный подход – ограничение функциональности ради ясности и фокуса. Это может способствовать более эффективному управлению вниманием и снижению уровня отвлечений.

Таким образом, как говорится в сообщении, привычка носить наручные часы не является признаком отставания от технологий. Скорее, она отражает иной способ взаимодействия со временем – более осознанный, структурированный и независимый от цифровых стимулов. В условиях, когда внимание становится всё более ценным ресурсом, такие поведенческие особенности могут играть ключевую роль в поддержании концентрации и эффективности.

Ранее психологи прокомментировали привычку длительного пролистывания лент в Instagram или Facebook. Оказывается – это не просто привычка или признак скуки. Такие пользователи попадают в специально созданную "петлю обратной связи", которая имитирует социальное взаимодействие, но почти не приносит психологической пользы. Эксперты назвали такое явление "социальными перекусами" – пассивным потреблением контента без реального контакта с другими людьми. Этот "контент" создает иллюзию насыщения, но оставляет ощущение пустоты.

Также специалисты пояснили, почему привычка не заправлять утром постель является полезной для работодателей. Как утверждают психологи, большинство людей заправляют постель почти автоматически сразу после пробуждения. Однако те, кто не делает этого утром, могут обладать одной из самых ценных профессиональных черт – креативностью. Как сообщается в исследовании, беспорядок способен стимулировать определённые зоны мозга, тогда как более организованная среда способствует осторожным и продуманным решениям.

