Что не так с людьми, которые постоянно 'зависают' в соцсетях: психологи поразили выводом

Ученые обнаружили, что бесконечный скроллинг имитирует общение, но на самом деле усугубляет чувство одиночества.

Длительное пролистывание лент в Instagram или Facebook – это не просто привычка или признак скуки. По данным психологических исследований, пользователи попадают в специально созданную "петлю обратной связи", которая имитирует социальное взаимодействие, но почти не приносит психологической пользы, пишет The Expert Editor.

Специалисты называют это явление "социальными перекусами" – пассивным потреблением контента без реального контакта с другими людьми. Как и нездоровая еда, такой "контент" создает иллюзию насыщения, но оставляет ощущение пустоты.

Исследования показывают: мозг реагирует на фото, видео и истории так, будто человек действительно взаимодействует с другими. Однако ключевого элемента – взаимности – нет. Пользователь видит других, но сам остается "невидимым", что в конечном итоге усиливает чувство одиночества.

Анализ Европейской комиссии в 2024 году подтвердил: важную роль играет не количество времени в соцсетях, а способ их использования. Пассивный скроллинг связан с ростом одиночества, тогда как активное общение – сообщения, комментарии, диалог – не имеет такого негативного эффекта.

Особое внимание исследователи уделяют так называемым парасоциальным отношениям – односторонним связям с медиаперсонами или блогерами. Они могут временно создавать ощущение близости, но быстро исчезают, заставляя человека снова возвращаться к ленте.

По словам ученых, этот цикл работает по принципу переменного подкрепления – одного из самых мощных механизмов формирования зависимого поведения.

Более того, платформы сознательно оптимизированы именно под пассивное потребление. Бесконечная лента, автоматическое воспроизведение видео и система уведомлений созданы так, чтобы удерживать пользователя как можно дольше.

В то же время эксперты подчеркивают: проблему можно частично решить. Для этого стоит изменить способ использования соцсетей – переходить от пассивного просмотра к реальному общению, или же сознательно заменять скроллинг другими формами отдыха.

Другие психологические исследования

Как сообщал УНИАН, ранее детский психолог и профессор Сэм Васс объяснил, что родители, которые отрицают чувства ребенка, на самом деле вредят его эмоциональному развитию.

"Не плачь", "Не бойся", "Это ерунда" – такие фразы не помогают ребенку пережить страх или грусть. Они могут заставить ребенка чувствовать, что его эмоции неуместны или что его не понимают.

Вас также могут заинтересовать новости: