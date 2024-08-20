Сладкие помидоры с луком на зиму готовятся из доступных продуктов и не требуют стерилизации.

Помидоры сладкие на зиму в пряном маринаде всегда получаются вкусными даже у тех, кто никогда не делал консервацию. Этот проверенный многими кулинарами рецепт не требует дорогих ингредиентов и стерилизации. Сколько бы банок вы не закрыли - всё равно будет мало.

Предлагаем приготовить сладкие помидоры на зиму в 3-литровых банках с добавлением лука. Маринад по этому рецепту выпивается весь до дна, а хрустящий лук можно подавать к мясу и рыбу. Сами томаты будут сочными и с ярким вкусом.

Сладкие помидоры на зиму с луком

Ингредиенты:

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помидоры - 4 кг;

лук - 800 г;

чеснок - 10 зубчиков;

острый перец - 2 шт.;

подсолнечное масло - 7 стол. л.;

сахар - 100 г;

соль - 1 стол. л.;

уксус - 70 мл;

душистый перец горошком - 15 шт. (2 шт. на банку);

черный перец горошком - 45 шт. (6 шт. на банку);

вода - 5 л;

зелень и специи по вкусу.

Из этого количества ингредиентов получится 2 трехлитровые или 7 полуторалитровых банок с консервацией.

Все овощи хорошенько промыть. Чеснок нарежьте тонкими пластинками, лук и острый перец - кольцами. Помидоры можно нарезать пополам или оставить целыми - как вам больше нравится.

В банки слоями выложите чеснок, лук, помидоры, острый перец и зелень по вкусу. В каждую банку добавьте по 2 штуки душистого перца, 6 штук черного и по 1 ложке подсолнечного масла. Стерилизовать банки не обязательно.

Затем приготовьте маринад. В кастрюлю влейте воду, добавьте соль, сахар и уксус. Доведите до кипения. Залейте маринад в банки с помидорами и закрутите крышками.

В глубокую кастрюлю положите на дно тряпку и влейте воду. Поставьте банки в кастрюлю и залейте водой по плечики. Доведите воду до кипения и кипятите 15 минут. Затем готовые сладкие помидоры в банках накройте теплым одеялом, пока они полностью не остынут. Храните в темном прохладном месте.

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