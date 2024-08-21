Пока не закончился сезон, обязательно приготовьте салат из огурцов на зиму - по-корейски, с чесноком, помидорами или без стерилизации и варки.

Салат на зиму из огурцов можно готовить в любых интерпретациях. Кто-то любит остренький, с чесночком или приправами, кому-то нравится с томатами, а кто-то ищет до неприличия простой рецепт, чтобы долго не возиться. Мы собрали несколько рецептов салатов - на любой вкус.

Салат из огурцов на зиму без стерилизации и варки

Получается такой салат из огурцов на зиму как свежий, готовится очень просто и съедается он "на ура".

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Ингредиенты:

2 кг огурцов;

3 луковицы;

пучок укропа (средний);

130 г (3 головки) чеснока;

125 г (5 ст. л. с горкой) сахара;

50 г (2 ст. л.) соли;

70 мл уксуса 9%.

Из этого количества получится 3 банки объемом 700 г.

Огурцы нарезать кружками, лук - на четверть-кольца. Добавить мелко рубленный чеснок и укроп, соль, сахар, уксус и все перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12 часов - за это время огурцы пустят сок.

Достать огурцы из холодильника, еще раз перемешать и разложить по стерилизованным банкам. Плотно утрамбовать, сверху влить сок. Закрыть стерилизованными крышками твист-офф (для укупорки банок с резьбой) или закатать обычными закаточными.

Хранить такую консервацию нужно в холодильнике или погребе, в прохладную погоду можно на балконе.

Cалат из огурцов на зиму по-корейски

Любителям пряного понравится вкуснейший салат по-корейски на зиму. Рецепт этого зимнего салата также очень простой - для него нужны только лишь огурцы, морковь и лук.

Ингредиенты:

3 кг огурцов;

500 г (4 шт.) моркови;

500 г (5 больших шт.) лука;

40 г (1,8 ст. л.) соли;

70 г (3 ст. л.) сахара

160 мл уксуса 9%;

50 г приправы для моркови по-корейски (без соли);

230 мл рафинированного растительного масла (без запаха).

Огурцы нарезать с помощью волнистой фигурной насадки, лук - тонкими полукольцами, морковь натереть на терке как для моркови по-корейски. Смешать все овощи, добавить соль, сахар, приправу, уксус и растительное масло. Оставить на 2-4 часа, периодически помешивая - овощи должны пустить сок.

Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками твист-офф (для укупорки банок с резьбой) или накрыть закаточными крышками (не закатывать). Поставить банки в кастрюлю, залить водой по горлышко и довести ее до кипения. Кипятить в течение 10 минут. Вынуть и закатать, если используете закаточные крышки.

Хранить можно в кладовке, подвале или погребе.

Салат из огурцов и помидоров на зиму

В этом рецепте микс-салата овощи выкладывают слоями в банке, а затем добавляют специи и пряности.

Ингредиенты:

огурцы;

помидоры;

лук.

Для маринада на банку 0,5 л:

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. уксуса 9%;

2 ст. л. растительного масла (без запаха).

Огурцы нарезать кружками, помидоры кусочками, лук - полукольцами. Выложить в стерилизованные банки слоями, чередуя их. Положить в каждую банку соль, сахар, уксус и масло, залить кипятком. Прикрыть сверху закаточными крышками, поставить в кастрюлю, налить воду и довести до кипения. Стерилизовать 5-7 минут. Вынуть банки и закатать.

Салат из огурцов на зиму с чесноком

Любителям остренького придется по душе этот рецепт салата из огурцов.

Ингредиенты:

4 кг молодых огурцов;

200 г растительного масла;

200 г сахара;

200 мл уксуса 9%;

100 г (4 ст. л.) соли;

1 ст. л. горчицы;

2 ч. л. молотого черного перца;

1 стакан давленого чеснока.

Выход - 5 л банок готового салата.

Огурцы нужно разрезать пополам, а затем - вдоль на четыре части. Добавить соль, сахар, масло, уксус, горчицу, перец, чеснок и все перемешать. Оставить мариноваться на 4 часа, затем разложить по стерилизованным банкам. Поставить в кастрюлю для стерилизации, стерилизовать 15 минут. Вынуть и закатать.

Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие огурцы на зиму - пикантные и хрустящие.

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