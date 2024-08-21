Салат на зиму из огурцов можно готовить в любых интерпретациях. Кто-то любит остренький, с чесночком или приправами, кому-то нравится с томатами, а кто-то ищет до неприличия простой рецепт, чтобы долго не возиться. Мы собрали несколько рецептов салатов - на любой вкус.
- Салат из огурцов на зиму без стерилизации и варки
- Cалат из огурцов на зиму по-корейски
- Салат из огурцов и помидоров на зиму
- Остренький салат из огурцов на зиму с чесноком
Салат из огурцов на зиму без стерилизации и варки
Получается такой салат из огурцов на зиму как свежий, готовится очень просто и съедается он "на ура".
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов;
- 3 луковицы;
- пучок укропа (средний);
- 130 г (3 головки) чеснока;
- 125 г (5 ст. л. с горкой) сахара;
- 50 г (2 ст. л.) соли;
- 70 мл уксуса 9%.
Из этого количества получится 3 банки объемом 700 г.
Огурцы нарезать кружками, лук - на четверть-кольца. Добавить мелко рубленный чеснок и укроп, соль, сахар, уксус и все перемешать. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 12 часов - за это время огурцы пустят сок.
Достать огурцы из холодильника, еще раз перемешать и разложить по стерилизованным банкам. Плотно утрамбовать, сверху влить сок. Закрыть стерилизованными крышками твист-офф (для укупорки банок с резьбой) или закатать обычными закаточными.
Хранить такую консервацию нужно в холодильнике или погребе, в прохладную погоду можно на балконе.
Cалат из огурцов на зиму по-корейски
Любителям пряного понравится вкуснейший салат по-корейски на зиму. Рецепт этого зимнего салата также очень простой - для него нужны только лишь огурцы, морковь и лук.
Ингредиенты:
- 3 кг огурцов;
- 500 г (4 шт.) моркови;
- 500 г (5 больших шт.) лука;
- 40 г (1,8 ст. л.) соли;
- 70 г (3 ст. л.) сахара
- 160 мл уксуса 9%;
- 50 г приправы для моркови по-корейски (без соли);
- 230 мл рафинированного растительного масла (без запаха).
Огурцы нарезать с помощью волнистой фигурной насадки, лук - тонкими полукольцами, морковь натереть на терке как для моркови по-корейски. Смешать все овощи, добавить соль, сахар, приправу, уксус и растительное масло. Оставить на 2-4 часа, периодически помешивая - овощи должны пустить сок.
Разложить по стерилизованным банкам, закрыть крышками твист-офф (для укупорки банок с резьбой) или накрыть закаточными крышками (не закатывать). Поставить банки в кастрюлю, залить водой по горлышко и довести ее до кипения. Кипятить в течение 10 минут. Вынуть и закатать, если используете закаточные крышки.
Хранить можно в кладовке, подвале или погребе.
Салат из огурцов и помидоров на зиму
В этом рецепте микс-салата овощи выкладывают слоями в банке, а затем добавляют специи и пряности.
Ингредиенты:
- огурцы;
- помидоры;
- лук.
Для маринада на банку 0,5 л:
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. уксуса 9%;
- 2 ст. л. растительного масла (без запаха).
Огурцы нарезать кружками, помидоры кусочками, лук - полукольцами. Выложить в стерилизованные банки слоями, чередуя их. Положить в каждую банку соль, сахар, уксус и масло, залить кипятком. Прикрыть сверху закаточными крышками, поставить в кастрюлю, налить воду и довести до кипения. Стерилизовать 5-7 минут. Вынуть банки и закатать.
Салат из огурцов на зиму с чесноком
Любителям остренького придется по душе этот рецепт салата из огурцов.
Ингредиенты:
- 4 кг молодых огурцов;
- 200 г растительного масла;
- 200 г сахара;
- 200 мл уксуса 9%;
- 100 г (4 ст. л.) соли;
- 1 ст. л. горчицы;
- 2 ч. л. молотого черного перца;
- 1 стакан давленого чеснока.
Выход - 5 л банок готового салата.
Огурцы нужно разрезать пополам, а затем - вдоль на четыре части. Добавить соль, сахар, масло, уксус, горчицу, перец, чеснок и все перемешать. Оставить мариноваться на 4 часа, затем разложить по стерилизованным банкам. Поставить в кастрюлю для стерилизации, стерилизовать 15 минут. Вынуть и закатать.
Ранее мы рассказывали, как приготовить сладкие огурцы на зиму - пикантные и хрустящие.