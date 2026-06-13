Мужчина купил Tesla за $80 тысяч, а через 4 месяца узнал ее реальную цену

Владелец Tesla Model Y с минимальным пробегом рассчитывал выгодно обменять автомобиль, но узнал, что электрокроссовер резко подешевел менее чем через полгода после покупки.

Владелец электромобиля Tesla Model Y Long Range заявил, что был потрясен стремительным падением стоимости своего автомобиля всего через четыре месяца после покупки. Мужчина рассматривал возможность обмена машины на более дорогую Tesla Model X, однако полученные предложения оказались значительно ниже ожиданий. О своей истории он рассказал на YouTube-канале MyTeslaUK.

По словам владельца, новую Tesla Model Y он приобрел примерно за 80 тысяч долларов (62 тысячи фунтов стерлингов в Великобритании). За четыре месяца эксплуатации автомобиль проехал всего около 3200 километров.

Когда мужчина обратился в Tesla для оценки машины по программе трейд-ин, компания предложила около 50,7 тысяч долларов. Таким образом, автомобиль потерял более трети своей стоимости за очень короткое время.

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Еще менее привлекательное предложение он получил от сервиса WeBuyAnyCar, где его электромобиль оценили примерно в 40 тысяч долларов.

Рынок подержанных электрокаров давит на цены

Даже по оценкам частной продажи через популярные автомобильные площадки стоимость Tesla составляла около 60 тысяч долларов, что все равно означало бы значительные финансовые потери.

Владелец не скрывал удивления результатами оценки.

"На экране даже осталась заводская пленка. Не могу поверить, что его оценили так низко", – отметил он.

Почему электромобили дешевеют быстрее

Как пишет Supercar Blondie, многие современные электромобили обесцениваются быстрее традиционных автомобилей из-за стремительного развития технологий. Новые модели получают более современное программное обеспечение, батареи и функции, из-за чего предыдущие поколения быстрее теряют рыночную привлекательность.

Подобная ситуация уже наблюдалась с другими популярными электрокарами, в частности Ford Mustang Mach-E и Porsche Taycan, которые на вторичном рынке часто продаются значительно дешевле первоначальной стоимости.

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