Почему кот смотрит на человека, когда тот спит: ветеринар назвал 6 причин

Некоторым хозяевам может быть неприятно такое внимание домашнего любимца.

Большинство владельцев кошек могут вспомнить, как хотя бы один раз просыпались, а их кошка смотрела прямо на них. Это может быть неприятно, особенно если вы просыпаетесь от прямого зрительного контакта. Хотя наука до сих пор не исследовала причины такого поведения, но ветеринар сделал предположение, почему кошки так поступают, пишет Catster.

Кошки имеют необычные привычки, которые мы все любим и восхищаемся ими. Однако некоторые действия, например, смотреть на вас, когда вы спите, могут вызвать у вас не очень приятные ощущения.

Издание отмечает, что есть несколько причин, почему кошка может наблюдать за вами, когда вы спите:

1. Чувствует связь с вами

Ее взгляд может быть вызван тем, что она чувствует связь с вами и смотрит на вас с любовью. Вы можете открыть глаза и увидеть, как ваша кошка мурлычет с полузакрытыми глазами, спокойно глядя на вас.

Возможно, так она пытается успокоиться перед сном, чтобы разделить с вами этот момент.

2. Охраняет вас от угрозы

Многие кошки считают, что люди не очень способны заботиться о себе. Вероятно, по этой причине они приносят вам мертвых птиц или мышей, потому что считают, что вы не умеете охотиться.

То же самое может распространяться и на защиту вас во время сна. Ваша кошка может чувствовать, что она на страже, следя за угрозами, пока вы находитесь в стране грез. В то же время, издание предполагает, что домашний любимец не чувствует себя на 100% комфортно или безопасно, или мог услышать странный шум и следит за своим окружением, которым, случайно, является ваша кровать.

3. Кошка раздражена

Знаете ли вы, что во время сна вы издаете много неприятных звуков? Ваша кошка может с отвращением или удивлением наблюдать за тем, как вы громко храпите или ворочаетесь во сне. Она может удивляться тому, что вы делаете, и не одобрять это.

В статье отмечается, что вместо того, чтобы встать и уйти в другую комнату, они предпочитают смотреть на вас, чтобы дать понять, что им это не нравится.

4. Кошка испытывает тревогу

Если ваша кошка испытывает тревогу, она может смотреть на вас, потому что вы для нее источник успокоения. Тревожная кошка может даже пытаться разбудить вас, толкая вас или мяукая.

5. Кошка хочет, чтобы вы проснулись

Ваша кошка, возможно, ждет, когда вы проснетесь. Возможно, она стоит рядом и терпеливо ждет, когда вы откроете глаза. Вы забыли ее покормить? Она хочет внимания?

Причины могут быть разные, но одно можно сказать наверняка: она не хочет, чтобы вы спали. Поэтому, когда вы проснетесь, вероятно, животное встретит вас с облегчением и радостью.

6. Коту скучно

Кошки – очень наблюдательные существа. Возможно, им просто нечем заняться, поэтому смотреть на вас, когда вы спите, для них самое интересное занятие.

Возможно, вы издаете странные звуки или делаете странные движения, поэтому кот думает, что вы с ним так играете.

