Как понять, что кот вас любит: ветеринар раскрыла 6 весомых признаков

Кошки являются очень интересными животными и по-разному проявляют свои эмоции.

Многие кошки кажутся равнодушными ко всем, однако это не означает, что они не чувствуют и не проявляют свою любовь. Как пишет Up Worthy, некоторые виды поведения, которые делают их скучными или равнодушными, на самом деле являются признаками того, что вы им нравитесь.

Поэтому ветеринар Сара Вутен назвала 6 признаков того, что кошка вас любит.

Медленное моргание

Когда кошка сидит напротив вас и смотрит на вас сонными глазами, может показаться, что она скучает или устала. Однако эти медленные моргания на самом деле являются способом, которым они выражают спокойствие и связь.

Видео дня

"Если вы видите это у своей кошки, значит, она вас любит", - подчеркнула доктор Вутен.

Сидение на коленях

По мнению специалистов, если кот сидит у человека на коленях, то это является признаком любви.

"Не все кошки любят тесный физический контакт, поглаживание и подобные вещи с людьми. Помните, что каждая кошка индивидуальна... но если ваша кошка любит прикосновения и любит, когда ее гладят люди, то длительное сидение у вас на коленях - это несомненный признак того, что ваша кошка любит вас и доверяет вам", - заверила ветеринар.

Принесение подарков

Если кошка приносит вам мертвую мышь, птицу или другой неприятный "подарок", то это может означать, что она вас любит.

"Хотя для нас, людей, это кажется довольно неприятным, для вашей кошки это знак любви и преданности", - подчеркнула Вутен.

Мурчание

Кошки мурлыкают по многим причинам, среди которых счастье или удовольствие, но также могут мурлыкать из-за боли или болезни.

"Но если ваша кошка просто проводит время дома и находится рядом с вами, и вдруг вы слышите, как заработал мотор, это довольно хороший знак того, что она вас любит", - отметила специалист.

Трение

Если кошка подходит и трется о вас лицом или телом, это признак любви и связи.

"Кошки имеют запаховые маркеры на лапах, на морде... и на основании хвоста. Поэтому кошки часто трутся лапами, мордой или хвостом о людей, которых любят и считают своей собственностью", - объяснила ветеринар.

Зевание и потягивание

Зевание и потягивание можно легко принять за сонливость, однако обычно это не так, ведь такое поведение является признаком того, что кошки чувствуют себя комфортно рядом с вами.

"Особенно если они спят, а потом вдруг видят вас, поднимаются, возможно, мяукают, а затем зевают и потягиваются, чувствуют себя хорошо и комфортно, а затем подходят к вам, чтобы поиграть, это признак любви. Это признак того, что они чувствуют себя очень комфортно и очень рады вас видеть", - сказала Вутен.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ветеринар рассказала, какие кошки самые красивые в мире. По ее словам, такими породами являются персидская кошка, регдол, сиамская кошка, мейн-кун, бирманская и бурманская кошки.

Также ветеринар объяснил, почему кот смотрит на человека, когда тот спит. В целом, по словам специалистов, есть несколько причин, почему кот может наблюдать за вами, когда вы спите.

Вас также могут заинтересовать новости: