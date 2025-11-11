Теория гравитационного микролинзирования берёт своё начало в гениальном уме Альберта Эйнштейна, который в 1936 году смог рассчитать, насколько сила гравитации может преломить свет звёзд.

Глубоко в созвездии Лиры существовало удивительное явление, маскирующееся под невозможное астрономическое тело. Об этом пишет ecoticias.

Объект, напоминающий "перевёрнутую планету", противоречащий законам физики, оказался историческим астрономическим открытием. Это астрономическое явление, обнаруженное в 2600 световых годах от Земли, является первой в истории самолинзирующей двойной системой. Оно ознаменовало исполнение предсказания Эйнштейна о гравитационном линзировании, сделанного в 1936 году, и фактически совершив революцию в изучении двойных звёздных систем за пределами известной Вселенной.

Интересно, что теория гравитационного микролинзирования берёт своё начало в гениальном уме Альберта Эйнштейна, который в 1936 году смог рассчитать, насколько сила гравитации может преломить свет звёзд. Около восьми десятилетий модель не проверялась на повторяющихся двойных звездах, пока открытие KOI-3278 не изменило всё, предоставив сообществу "первую повторяющуюся гравитационную линзу с периодом 88,18 дня".

Открытие сделал Итан Круз, который в настоящее время работает над докторской диссертацией в Вашингтонском университете, анализируя данные космического телескопа "Кеплер". Результат оказался прямо противоположным эффекту затемнения, вызванному прохождением планет перед звездой, известному как транзитный эффект.

Система KOI-3278 состоит из двух звезд, находящихся в гравитационном танце, при этом каждая звезда находится на расстоянии около 70 миллионов километров друг от друга. Белый карлик, хотя и размером с Землю, имеет массу в 200 000 раз больше массы Земли. По словам Эрика Агола из Вашингтонского университета, "гравитация искривляет пространство и время, поэтому свет на пути к нам фактически искривляется".

Что делает это открытие революционным в изучении двойных звёздных систем

Типичные явления микролинзирования наблюдаются между неродственными звёздами, сопровождающиеся временными изменениями яркости, которые никогда не повторяются. Однако орбитальные периоды KOI-3278 обеспечивают предсказуемые циклы линзирования, происходящие каждые 88 дней, что беспрецедентно для исследователей, ищущих возможности для детальных наблюдений. Повторяемость гравитационного линзирования обеспечит возможность однократных наблюдений для точного измерения свойств звёзд.

Что делает объявленное открытие таким особенным, так это не только эффект линзирования, но и потенциал системы для обнаружения множества пар одного типа в существующих наборах данных. Тот факт, что Круз случайно обнаружил систему, действительно указывает на то, что в наборах данных "Кеплера", вероятно, есть гораздо больше самолинзирующих двойных звёзд, которые ранее относились к аномальным. Джон Грюнсфельд, заместитель администратора NASA, сказал:

"Тот факт, что этой двойной звёздной системе всего около 10 миллионов лет, а два её компонента только что покинули питомник, даст ценную информацию о процессах звездообразования".

Важно, что находка подтверждает предсказание, сделанное в 1973 году на основе моделей эволюции звёзд, и ясно показывает, что эти конфигурации реальны и действительно существуют во Вселенной. "Перевернутая планета", которая заставляла теоретиков чесать затылки, теперь стала дверью в будущее астрономических наблюдений, осознавая, что величайшие открытия часто скрываются за самыми загадочными данными.

