Исследователи нашли корабль-призрак, исчезнувший 137 лет назад: судно отлично сохранилось

Исчезновение в тумане, которое десятилетиями оставалось загадкой.

Пароход "Милуоки" бесследно исчез в водах озера Мичиган в 1892 году во время сильного шторма, и на протяжение более века его точное местонахождение оставалось неизвестным.

Как пишет Daily Galaxy, корабль считался одним из самых надежных и современных для своего времени. Он был построен из стали и предназначался для перевозки грузов по Великим озерам, что делало его символом технологического прогресса эпохи. Однако судно постигла довольно трагическая судьба.

Во время последнего рейса корабль попал в мощный шторм, который быстро вывел ситуацию из-под контроля. Волны и ветер оказались настолько сильными, что судно начало разрушаться. В какой-то момент корпус не выдержал нагрузки, и корабль буквально разломился.

Видео дня

На борту находились люди, включая владельца судна и его семью. Попытки спастись оказались почти безуспешными: из всех пассажиров выжить удалось лишь одному человеку. Эта трагедия быстро стала известной, но отсутствие точных данных о месте крушения превратило ее в загадку, говорится в публикации.

Поиски, которые длились более века

На протяжение десятилетий предпринимались попытки найти останки судна, однако безрезультатно. Только современные технологии позволили приблизиться к разгадке. Исследователи использовали высокоточное сканирование дна озера, что в итоге привело к обнаружению объекта, соответствующего описаниям пропавшего корабля.

После этого были проведены дополнительные исследования, которые подтвердили: найденные обломки действительно принадлежат исчезнувшему кораблю. Это стало важным открытием как для историков, так и для специалистов по подводной археологии, отмечается в материале.

Обломки корабля были обнаружены примерно в 40 милях от города Холланд , штат Мичиган. Как отметил Нил Зосс из Мичиганской ассоциации исследований кораблекрушений, исторические новостные сообщения в сочетании с изучением озерных течений помогли быстро сузить зону поиска:

"Сообщения в новостях об аварии, а также изучение водных течений привели нас к судну "Милуоки" всего за два дня поисков".

За несколько лет до трагедии судно получило нового владельца

Пароход "Милуоки", построенный в 1868 году для Северной транспортной компании Огайо, изначально создавался с учетом навигации по каналу Уэлленд, который соединял ключевые маршруты Великих озер. Судно длиной около 135 футов имело трехпалубную конструкцию и было приспособлено как для перевозки грузов, так и для размещения пассажиров.

Однако экономические изменения, последовавшие после паники 1873 года, существенно повлияли на его дальнейшую судьбу. Расширение железнодорожной сети нарушило привычные торговые маршруты, что привело к снижению роли судоходства в регионе. В результате корабль был продан, а к 1881 году прошел модернизацию, в ходе которой приоритет сместился в сторону увеличения грузоподъёмности за счет сокращения пассажирских помещений.

Позднее судно перешло во владение Лайману Гейтсу Мейсону и стало использоваться преимущественно для транспортировки древесины между Мичиганом и Чикаго. Следы этих изменений удалось подтвердить во время подводных исследований 2024 года. Как отметил исследователь Крейг Рич, анализ видеоматериалов показал, что рулевая рубка и кормовая каюта были уменьшены, чтобы освободить дополнительное пространство под груз.

По его словам, такие конструктивные изменения позволили максимально увеличить объёмы перевозимой древесины за один рейс. Обнаружение этих деталей не только подтвердило исторические данные, но и сделало "Милуоки" девятнадцатым затонувшим судном, зафиксированным исследовательской ассоциацией в этом районе:

"Изучив видеозапись, мы поняли, что Лайман Гейтс Мейсон, владелец "Милуоки", уменьшил размеры рулевой рубки и кормовой каюты, чтобы максимально увеличить количество древесины, которое судно могло перевозить за один рейс".

Благодаря этому открытию, затонувшее судно стало 19-м, зарегистрированным ассоциацией в этом районе.

Удивительно хорошая сохранность судна

Одной из самых поразительных деталей находки стало состояние судна. Несмотря на то что оно пролежало на дне более 130 лет, многие элементы конструкции очень хорошо сохранились. Это объясняется особенностями среды: холодная пресная вода Великих озёр замедляет процессы разрушения и коррозии, отмечается в публикации.

Благодаря этому исследователи получили возможность изучать не просто обломки, а фактически "застывший во времени" объект, который дает представление о судостроении и условиях эксплуатации кораблей конца XIX века.

Почему эта находка важна

Обнаружение судна – это не просто восстановление исторической справедливости. Это ещё и возможность лучше понять обстоятельства катастрофы, которая ранее оставалась лишь в описаниях очевидцев и архивных документах.

Кроме того, эта находка подчеркивает, насколько далеко продвинулись технологии исследования подводного пространства. То, что ещё несколько десятилетий назад казалось невозможным, сегодня становится реальностью.

Обнаружение корабля спустя 137 лет превращает трагедию XIX века в живое свидетельство истории, которое теперь можно изучать не только по архивам, но и по реальным физическим остаткам судна, резюмируют в статье.

Другие подводные находки

В конце марта, как сообщили ВВС, водолазы обнаружили обломки военного корабля Королевского флота, который затонул в Северном море 109 лет назад во время Первой мировой войны. Судно HMS Nottingham было обнаружено почти в сотне километров от побережья Шотландии. На борту погибло тридцать восемь членов экипажа: 19 августа 1916 года корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой.

До этого в заливе Айрон-Боттом на Соломоновых островах был обнаружен исчезнувший во время Второй мировой войны эсминец Императорского флота Японии "Терузуки". Обломки корабля были найдены на глубине более 800 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: