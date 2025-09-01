Немногие родители задумываются об истоках такой традиции.

В Украине, как и во многих других странах, принято девочкам покупать розовые вещи, а мальчикам - голубые. Касается это вообще всего - и одежды, и одеял, и даже игрушек. Мало кто задумывался о том, почему цвета распределены именно так. Узнайте, почему синий - цвет для мальчиков, а розовый - для девочек.

Почему розовый цвет для девочек, а голубой для мальчиков

По словам историка Джо Б. Паолетти, до начала XX века всех детей до шести-семи лет родители одевали в платья белого цвета из соображений практичности. Хлопок такого оттенка легко можно было отбелить и постирать, а подгузники менять, приподнимая платье, оказалось невероятно легко. Только в середине XIX века начали проявляться детские вещи голубого и розового цвета с рекомендациями, согласно которым, в розовые вещи лучше одевать кареглазых и темноволосых детей, а в голубые - светловолосых и зеленоглазых или голубоглазых.

В 1989 году американский медицинский журнал выпустил статью о том, как в Российской Империи заботятся о детях в приютах. Там было сказано, что именные карточки у девочек розового цвета, а у мальчиков - голубого, и такая же цветовая тенденция наблюдается в одежде малышей. Однако более активное разделение цветов по половому признаку началось лишь в следующем столетии.

В 1918 году в издании Earnshaw’s Infants' Department было написано, что в одежду розового оттенка необходимо одевать мальчиков, так как этот цвет более яркий и насыщенный. Вещи голубого цвета предназначены для девочек - нежных и изящных. Редакторы журнала Time проверили эту теорию, проведя опрос в 1927-м году среди продавцов крупных универмагов Чикаго, Бостона и Нью-Йорка. Поводом для статьи послужило рождение дочери у принца Бельгии, колыбель которой украсили в розовых тонах, несмотря на пол ребенка.

Во второй половине XX века в США появились борцы за права женщин, убежденные в том, что если девочку "наряжать в розовое", это мешает ей развивать лидерские качества и провоцирует инфантильность. Гендерная революция привела к тому, что на Западе несколько лет в магазинах детской одежды не было ни одной вещи розового цвета.

Причиной, почему у девочек цвет розовый, а у мальчиков - голубой появился снова, стало появление УЗИ. Врачи получили возможность оповещать родителей о том, какого пола родится ребенок. Маркетологи это поняли, и вернули моду на разделение цветов, ведь так можно продать в два раза больше детской одежды. Кроме того, мамы этих детей, выросшие в эпоху тотального унисекса, хотела для своих дочерей ярких красок и не видели ничего страшного ни в розовой одежде, ни в куклах Барби, ни в других "девчачьих" атрибутах.

Почему мальчикам нравится синий цвет, а девочкам - розовый

В 2011 году ученые провели исследование, с помощью которого пытались выяснить, что означает розовый цвет для девочки, а голубой для мальчика, и почему дети выбирают именно такие оттенки. Оказалось, что годовалые малыши не проявляют никакого особенного интереса к конкретным цветам. Четырехлетние дети повели себя иначе - юные леди выбирали розовый цвет чаще других, а маленькие мужчины предпочитали взять предмет какого угодно цвета, но только не розового.

Ученые считают, что такое поведение может быть обусловлено влиянием социума. Дети, как и взрослые, постоянно видят и слышат рекламу, общаются с другими людьми, перенимают какие-то стереотипы и затем, на подсознательном уровне, верят в них. Таким образом у них, уже с такого юного возраста, формируются определенные убеждения, которым они пытаются соответствовать.

