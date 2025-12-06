Этот продукт придаст картофелю легкой пикантности.

Когда речь идет о запеченном картофеле, все хотят достичь идеального сочетания хрустящей корочки и мягкой середины. В частности известный шеф-повар Джейми Оливер недавно рассказал об удивительном методе приготовления такого блюда, отметив, что этот рецепт каждый раз позволяет достичь идеального результата, передает Mirror.

По его словам, секрет заключается в одном удивительном ингредиенте.

"Очистите, отварите картофель в подсоленной кипящей воде в течение 14 минут, слейте воду. Натрите сильнее, чтобы картофель стал немного морозным снаружи. Выберите уровень жирности по своему вкусу. Розмарин, чеснок. Запекайте до легкого золотистого цвета, раздавите, а затем сбрызните уксусом, вот и все. В духовке, золотисто-хрустящая. Лучший запеченный картофель", - сказал Оливер.

Почему стоит добавлять уксус

Такой продукт добавляет желаемую хрустящую корочку, сохраняя картофель прекрасно рыхлым внутри. Также он предотвращает разваливание картофеля и придает ему легкую пикантность.

"Он помогает сформировать прекрасную поверхность для достижения золотистой хрустящей корочки. Хотя это может показаться невероятным, эта проверенная временем техника обеспечивает желаемую хрусткость и вкус, сохраняя картофель целым в течение всего процесса приготовления", - добавляют в Mirror.

Также такой метод имеет и научное объяснение. Кислота укрепляет внешнюю часть картофеля, предотвращая его разламывание во время переворачивания или запекания, а также повышает хрусткость.

"Это происходит благодаря образованию более крахмалистого внешнего покрытия, которое во время запекания приобретает приятную хрустящую текстуру. Этот повседневный ингредиент имеет больше применений, чем вы могли бы ожидать", - подчеркивают в материале.

Если вы не хотите добавлять уксус на последнем этапе, как советует Джейми, то можно добавить одну-две столовые ложки уксуса в воду во время варки картофеля.

Другие советы шеф-поваров

Ранее шеф-повар Робин Асбелл рассказал, как идеально приготовить куриную грудку. По его словам, куриные грудки различаются по размеру, причем каждая из них имеет толстую и тонкую части.

Также французский шеф-повар Джоэл Миэль поделился рецептом лосося как в ресторане. Для своего блюда он запекает отдельно шкурку лосося, что, по его словам, всегда поражает его гостей, хотя сам метод очень прост.

