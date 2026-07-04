Декларация о доходах Трампа взбесила американцев, - Bild

В США уже бурлит возмущение по поводу некоторых статей доходов Трампа.

За 2025 год президент США Дональд Трамп заработал совокупно 2,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Белым домом.

Декларация на 927 страницах стала одной из самых объемных в истории американских президентов. Основной доход Трампу принесли криптовалютные проекты. В частности, 635 млн долларов он заработал в качестве роялти на мемкойне Trump (Celebration Coins), еще более 500 млн долларов – на продажах токенов через World Liberty Financial LLC.

Значительную сумму доходов также обеспечили брендированные товары. Золотые часы с гравировкой Trump принесли 4,7 млн долларов, специальное издание Библии Greenwood Bible – около 208 тысяч долларов. Кроме того, доході поступали от продаж парфюма, кроссовок, гитар и другой продукции с именем президента. Трамп также получил дивиденды от акций крупных компаний, включая Berkshire Hathaway, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft и Amazon.

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Публикация декларации вызвала оживленную дискуссию в Вашингтоне. Критики указывают на потенциальные конфликты интересов: президентские решения могут влиять на стоимость криптоактивов и других бизнесов Трампа.

Как отмечает Bild, особенно жаркие дебаты в США вызвали доходы Трампа от мемкойна Trump.

Он был запущен в январе 2025 года (за несколько дней до инаугурации) компаниями, связанными с Трампом. После запуска цена быстро выросла (достигала пика около $75), а затем рухнула более чем на 97% от максимума. По данным аналитиков, до 800 тысяч мелких инвесторов потеряли на этом в сумме несколько миллиардов долларов, в то время как связанные с Трампом структуры заработали сотни миллионов на роялти, торговых комиссиях и продаже токенов.

Дональд Трамп: последние новости

Как писал УНИАН, Хантер Байден саркастически высмеял Дональда Трампа, заявив в соцсети X, что выдвигает его на Нобелевскую премию мира за "многочисленные завершения войны с Ираном".

Он пошутил, что Трамп объявлял о прекращении этого конфликта не менее 38 раз, что, по мнению Байдена-младшего, является "рекордом, достойным признания". Сам Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии, хотя среди президентов США ее получали только Вудро Вильсон и Барак Обама.

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