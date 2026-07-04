Телевизоры будущего потребуют нового разъема: что нужно знать пользователям

Известно, что HDMI 2.1 обеспечивает разрешение 4K и 8K с высокой частотой обновления изображения.

В будущем телевизоры станут тоньше, быстрее и умнее, поэтому для этого понадобятся новые разъемы. Об этом пишет femcafe.hu.

"Различные кабели и интерфейсы определяют то, как мы пользуемся устройством, не меньше, чем сам дисплей. Вначале телевизорам почти не нужны были разъемы, ведь сигнал поступал через антенну, и устройство работало автономно", - отмечается в материале.

В то же время сейчас HDMI быстро стал основным разъемом современных телевизоров и с тех пор постоянно совершенствуется. Различные версии HDMI (1.4, 2.0, 2.1) обеспечивают всё большую пропускную способность, более высокое разрешение и усовершенствованные функции, например, динамический HDR, переменную частоту обновления изображения или передачу звука по стандарту eARC.

Видео дня

"Современные телевизоры сегодня не только показывают телепрограммы, но и подключаются к игровым консолям, компьютерам, аудиосистемам и устройствам для стриминга, поэтому роль разъемов является ключевой. Например, HDMI 2.1 обеспечивает разрешение 4K и 8K с высокой частотой обновления изображения, что является огромным преимуществом для геймеров", - говорится в публикации.

Вполне естественно, что время от времени появляются новые стандарты, которые заменяют предыдущие. HDMI 2.2 внедрит функции, недоступные с текущими разъемами, особенно в случае контента с высоким разрешением и высокой частотой обновления изображения.

"В то же время для большинства пользователей HDMI 2.1 вполне достаточно, поскольку большинство современных телевизоров и устройств не используют возможности этого стандарта в полной мере. Таким образом, переход не будет обязательным и не произойдет в одночасье. Технологическая отрасль обычно предусматривает длительный переходный период, в течение которого старые и новые стандарты существуют параллельно", - объясняется в материале.

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