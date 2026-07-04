Денисенко выходит замуж во второй раз: свадьбу срочно 'ускоряют' (фото)

О помолвке актриса объявила на прошлой неделе.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко начала активную подготовку к свадьбе со своим женихом и партнером по совместному бизнесу Юрием Савранским.

"Сегодня поняли, что не стоит ничего откладывать", - написала она в своем Instagram в stories на фоне фото обручального кольца на пальце.

При этом актриса кинула клич свадебным организаторам, флористам и декораторам, которые "готовы быстро и качественно творить".

Видео дня

В сети ходят слухи, что Денисенко беременна, и потому они с Савранским решили не откладывать бракосочетание. Актриса ранее опровергала эти предположения.

Напомним, как писал УНИАН, на прошлой неделе, 26 июня 2026 года, стало известно, что Наталка Денисенко и Юрий Савранский обручились.

"Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", - отмечала артистка.

Для обоих это будет второй брак. Первым мужем Денисенко был актер Андрей Фединчик, от него актриса родила сына Андрея. Юрий Савранский ранее был женат на Марлене Савранской. В браке у пары родились двое детей - сын и дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: