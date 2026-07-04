ГУР уничтожило российский истребитель на аэродроме 'Бельбек' (видео)

Ориентировочные убытки, нанесенные россиянам, могут составить десятки миллионов долларов.

В ночь на 26 июня специалисты Департамента беспилотных систем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны атаковали аэродром"Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В результате операции был уничтожен российский истребитель МиГ-29.

Как сообщила пресс-служба ГУР, одним ударом спецназовцы также уничтожили аэродромную пусковую установку – в момент поражения машина обслуживала боевой самолет оккупантов.

Отмечается, что ориентировочные убытки агрессора могут составить десятки миллионов долларов.

В разведке также показали эксклюзивное видео поражения.

Удары по объектам РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля украинские беспилотники атаковали один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

Атаку осуществили операторы 1-го отдельного центра во взаимодействии с ССО, СБУ, Главным управлением разведки и другими подразделениями Сил обороны.

Также операторы 1-го отдельного центра поразили главный пункт базирования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота "Кронштадт". Объект обеспечивает базирование, ремонт и техническое обслуживание боевых кораблей, а также контроль морских подходов к Петербургу.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге.

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