Супруги спасли лосенка от медведя: драматическая погоня попала на фото

Хищник вот-вот мог догнать лосенка.

Супруги из штата Мэн (США), отправившиеся на рыбалку, случайно стали свидетелями сцены, достойной документального фильма о дикой природе: маленький лосенок бежал со всех ног, спасая свою жизнь, а за ним гнался большой чёрный медведь. Об этом пишет ABC News.

Элвия и Тодд Малкольм примерно в часе езды от своего дома заметили самку лося на опушке леса. Через мгновение она свернула на боковую дорогу.

"Я сказал Элвии: "Доставай телефон, потому что сейчас у тебя будет отличная возможность сфотографировать лося"", – рассказал мужчина агентству Associated Press.

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Супруги остановили свой пикап, чтобы понаблюдать за животным, и вскоре заметили, что лосиха ведет себя очень беспокойно и издает характерное рычание, словно зовет своего детеныша.

Вдруг из леса прямо на них выбежали лосенок и медведь. Медведь стремительно преследовал малыша. Малкольм сказал, что не имел никаких сомнений: еще немного – и хищник настигнет лосенка.

"Я включил передачу и просто нажал на газ. Я не пытался навредить медведю, а лишь хотел поставить грузовик между ним и лосенком. Я знал, что должен сделать, и просто сделал это", – рассказал он.

По словам Малкольма, медведь отскочил в сторону и мгновенно исчез в лесу.

"И всё – бах! Исчез, просто умчался в чащу", – сказал он.

Его жена призналась, что почувствовала огромное облегчение от того, что им удалось вмешаться.

"У меня сердце выскакивало из груди, потому что я совсем не хотела видеть, как медведь догоняет лосенка. Как только малыш пробежал мимо грузовика, а нам удалось заставить медведя прекратить преследование, я посмотрела вперед на дорогу и увидела, что мама-лосиха и её детёныш уже снова вместе", – вспомнила женщина.

Когда волнение немного улеглось, Элвия начала просматривать фотографии на своём телефоне и была поражена, увидев, что ей удалось сделать несколько очень чётких снимков самой погони.

"Сначала, когда я начала их просматривать, я подумала, что, наверное, сфотографировала какого-то насекомого на лобовом стекле. Я снимала через лобовое стекло грузовика и не выходила из машины. Никакой возможности выйти наружу не было", – говорит она.

Убедившись, что лосиха и её детёныш снова вместе и находятся в безопасности, супруги продолжили свой путь к месту рыбалки.

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