Археологи обнаружили доказательства, которые меняют представления о загадочных 'хоббитах'

Рядом с окаменелостями Homo floresiensis археологи обнаружили также каменные орудия.

Доисторические родственники человека, которых из-за их низкого роста прозвали "гобитами", могли быть, скорее всего, падальщиками, а не ловкими охотниками. Об этом говорится в новом исследовании.

"Это исследование добавляет ещё одно подтверждение к растущему числу доказательств того, что Homo floresiensis, мозг которого был лишь немного больше мозга шимпанзе, не был настолько развитым, как ранее считали ученые", - пишет CNN.

Археологи обнаружили в пещере Лян-Буа на индонезийском острове Флорес в 2003 году окаменелости миниатюрного гоминина. У этого существа череп был размером с грейпфрут, а рост, возможно, достигал около одного метра.

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"Рядом с окаменелостями Homo floresiensis археологи обнаружили каменные орудия и кости Stegodon florensis insularis - вымершего родственника слонов, размером с бизона. Эта находка свидетельствует о том, что "гобиты" охотились на крупных животных, используя орудия. Обгоревшие кости более мелких животных также указывают на то, что "гобиты" умели пользоваться огнем", - отмечается в публикации.

Такое поведение считается ключевым эволюционным признаком, характерным для гоминидов с большим мозгом, таких как неандертальцы, Homo sapiens или современные люди, а также Homo erectus - ранним человеком, жившим в период от 1,89 миллиона до 110 000 лет назад.

"Потенциальная связь между охотничьими орудиями и использованием огня у Homo floresiensis даже заставила некоторых исследователей предположить, что хоббиты были тесно связаны с Homo erectus", - добавили в материале.

В исследовании говорится, что хоббиты не подвергались риску отравления при употреблении падали, ведь яд комодского варана содержит белки, которые расщепляются желудочными ферментами.

"Чтобы найти доказательства использования огня, исследователи проанализировали кости грызунов, засыпавшие пещеру и накапливавшиеся там на протяжении тысячелетий благодаря совам, которые устраивали там свои гнезда. Если бы в пещере были устроены очаги, кости, лежавшие под ними, должны были бы иметь следы обугливания - однако ни одна из 4 500 исследованных костей не была обуглена", - отмечает издание.

Поэтому исследование показывает, что доисторические родственники человека, жившие в одно время с неандертальцами и современными людьми, могли иметь различные поведенческие адаптации.

"Это подкрепляет мнение меньшинства о том, что флоресиенсис на самом деле не принадлежит к роду Homo и его следует переклассифицировать, хотя выбор нового названия рода будет непростым без дополнительной информации о его происхождении", - добавили в исследовании.

Другие исследования учёных

Ранее археологи обнаружили уникальную "библейскую реликвию", которая может раскрыть тайну Ковчега Завета. В частности, команда обнаружила три больших ханаанских сосуда для хранения, датируемых периодом до прихода израильтян.

Также археологи раскопали редкий пятитонный саркофаг, запечатанный под землей 1500 лет. Этот артефакт уже называют одним из самых значительных археологических открытий Хорватии за последние годы.

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