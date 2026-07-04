За этот год россияне уничтожили и повредили в Украине более 200 локомотивов

Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных финансовых ресурсов.

Только с начала года в результате российских ударов было уничтожено и повреждено уже более 200 локомотивов. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, 3 июля вечером Россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области.

"Самое главное – удалось спасти локомотивные бригады. Во время угрозы со стороны дронов работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Однако каждая такая атака оставляет после себя новые разрушения и убытки для украинской железной дороги. На этот раз в результате удара российских БПЛА повреждены два локомотива", – отметил он.

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Только с начала года, как сообщил Кулеба, было уничтожено и повреждено уже более 200 локомотивов.

"Объемы ремонтных работ постоянно растут и требуют значительных финансовых ресурсов. Ведь, несмотря на систематические удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами", – рассказал он.

Удары по железной дороге

Как сообщал УНИАН, в результате российского удара по Украине в ночь на 7 марта была повреждена железнодорожная инфраструктура.

20 апреля под российский удар попали поезд и вокзал в Харьковской области. Враг повредил подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала.

5 мая Россия нанесла удары по железной дороге в трех регионах: в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Тогда были зафиксированы повреждения, но люди не пострадали.

7 мая Россия в очередной раз атаковала пассажирский подвижной состав "Укрзализныци". На этот раз враг нанес удар в Николаевской области.

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