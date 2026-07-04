Не только зеленый: диетологи назвали чай, который помогает поддерживать здоровье кишечника

Благодаря содержанию полифенолов этот чай может способствовать здоровью кишечника.

Когда речь заходит о полезных для здоровья чаях, в основном в центре внимания оказываются зеленый и черный. Однако чай ройбуш, не содержащий кофеина и произрастающий в Южной Африке, также имеет свои преимущества. Об этом пишет health.

По сравнению с зеленым и черным чаем, ройбуш содержит мало танинов - растительных соединений, которые могут препятствовать усвоению железа. Однако наибольшую пользу ройбушу приносят его антиоксиданты, которые могут способствовать поддержанию здоровья кишечника и контролю уровня воспаления.

Почему чай ройбуш полезен для здоровья?

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Чай ройбуш насыщен соединениями, называемыми полифенолами. Это разновидность антиоксидантов, которые также содержатся в ягодах, травах, других сортах чая, какао и т. д.

"Полифенолы (как и все другие виды антиоксидантов) ценны, поскольку могут помогать защищать клетки от окислительного стресса - явления, возникающего, когда в организме накапливается слишком много нестабильных молекул, называемых свободными радикалами. Без антиоксидантов окислительный стресс может способствовать воспалению и повреждению клеток", - подчеркнули в материале.

Благодаря содержанию полифенолов чай ройбуш может способствовать здоровью кишечника. Для этого необходимы дополнительные исследования, но имеющаяся информация свидетельствует о том, что этот чай может обладать следующими полезными свойствами:

снижение окислительного стресса и воспаления в желудочно-кишечном тракте;

поддержка белков в барьерной оболочке кишечника, что способствует усвоению питательных веществ и предотвращает попадание вредных веществ в кровоток;

потенциальные пребиотические эффекты, способствующие размножению полезных бактерий в кишечнике.

Может ли чай ройбуш помочь при воспалении?

Воспаление является нормальной частью иммунной реакции и помогает организму восстанавливаться после травмы или инфекции.

"Но когда воспаление не утихает, оно может начать повреждать здоровые клетки и ткани. Хроническое слабое воспаление связано с сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа, метаболическим синдромом и другими состояниями", - объясняется в публикации.

В то же время чай ройбуш может помочь защитить организм от чрезмерного уровня воспаления. Это связано с содержанием в нём полифенолов - эти антиоксиданты помогают противодействовать окислительному стрессу, который является основной причиной воспаления в организме, нейтрализуя вредные свободные радикалы.

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