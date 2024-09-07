Если вы любите использовать оливковое масло для приготовления пищи, возможно, вы захотите пересмотреть, где вы его храните.

Оливковое масло является одним из самых используемых ингредиентов: от хрустящей еды и предотвращения ее прилипания к сковороде до добавления вкуса и уменьшения пригорания. Но если, как и многие другие люди, вы обычно храните масло у плиты, у нас есть для вас плохие новости, пишет Daily Record.

Так, по словам экспертов компании ZOE, которая занимается оздоровлением кишечника, на самом деле это одно из худших мест, где можно хранить масло. Соучредители ZOE, профессор Тим Спектор и Джонатан Вулф, пообщались с Элизабет Бергер, дистрибьютором высококачественных оливковых масел.

Джонатан объяснил, что если вы хотите получить максимальную пользу от вкуса и пользы для здоровья качественного оливкового масла, "важно, как вы его храните, готовите с ним и как долго вы его потребляли".

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"С точки зрения бутылки, лучшим является темное стекло, и вы не должны держать его у плиты", - рассказала эксперт.

Издание объясняет, что когда масло попадает на свет, оно окисляется, что, в свою очередь, меняет его вкус. По словам эксперта, проблема хранения масла у плиты заключается в том, что колебания температуры означают, что масло не будет стабильным.

"Вы хотите держать его там, где температура постоянна. Поэтому подальше от плиты, подальше от окна, где температура будет довольно сильно колебаться", - сказала Элизабет.

Она также предложила альтернативу.

"Если вы можете сохранить ее, вы всегда можете держать ее в шкафу, возможно, там, где вы храните соль, перец и так далее", - говорит эксперт.

Другая вещь, о которой следует помнить, - чем быстрее вы сможете использовать бутылку качественного оливкового масла, тем лучше, ведь "у вас очень, очень высокое содержание полифенолов сразу после сбора урожая", поэтому перед Рождеством лучшее время года, чтобы запастись оливковым маслом.

"Через 18 месяцев, вы знаете, оно действительно теряет многие преимущества для здоровья полифенолов, а также некоторые вкусовые качества", - резюмировала Бергер.

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