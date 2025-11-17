Эти растения выглядят красиво, но после посадки остановить их почти невозможно.

Декоративные злаки делают участок более выразительным, добавляя фактуру, высоту и цвет. Однако некоторые их виды быстро разрастаются и самосеются, из-за чего спустя несколько сезонов избавиться от них почти невозможно. Издание Марты Стюарт советуют избегать следующих растений.

Мискантус китайский (Maiden Grass)

Мискантус — эффектный многолетник с зелёной листвой и перистыми метёлками, но он активно вытесняет местную флору и формирует плотные заросли вдоль дорог. Он распространяется семенами и агрессивными корневищами, поэтому удалить его крайне сложно. Вместо него специалисты рекомендуют индейскую траву — высокорослый тёплосезонный злак с голубовато-зелёной листвой летом и золотистой осенью.

Пеннисетум (Fountain Grass)

Пеннисетум образует узкие листья и густые "бутылочные" соцветия. Несмотря на декоративность, растение быстро распространяется ветром: его семена сохраняют всхожесть много лет и подавляют местные виды. В жарких регионах высохшие кусты даже повышают риск пожаров.

Пампасная трава (Pampas Grass)

Эта трава часто используется во флористике, но в саду она способна стать агрессором. Миллионы лёгких семян разлетаются на большие расстояния. Кроме того, сухая масса делает её пожароопасной. Безопасной альтернативой считается свичграсс — тёплосезонный злак с пушистыми метёлками и декоративной окраской.

Серебристый китайский мискантус (Chinese Silver Grass)

Красивые соцветия делают его популярным выбором для живых изгородей, но многие сорта активно самосеются. Разветвлённая корневая система затрудняет удаление. Эксперты советуют выбирать стерильные или малосеменные разновидности, чтобы избежать чрезмерного разрастания.

Бамбук

Бамбук растёт быстро и создаёт плотную зелёную стену, поэтому его часто высаживают для уединения. Однако не все виды безопасны. Некоторые сорта имеют стремительно растущие корневища, которые могут захватить весь участок и выйти за его пределы. Лучше выбирать только кустовые формы.

Мексиканская перистая трава (Mexican Feather Grass)

Лёгкие перистые листья и нежные колоски делают её эффектным акцентом в саду, однако за пределами родных регионов (Техас, Нью-Мексико, части Южной Америки) она становится агрессивным инвазивным видом. Обильное семенообразование позволяет ей быстро распространяться. Эксперты рекомендуют выращивать её только в природной зоне происхождения.

