Все опытные садоводы говорят об одном и том же.

Хотя молодым фруктовым деревьям может потребоваться несколько лет, чтобы созреть и начать плодоносить, правильные условия выращивания помогут ускорить этот процесс. Достаточное количество солнечного света, хорошо дренированная почва, удобрения и подходящая температура – все это важно. Однако эксперты рекомендуют не забывать о "совместных посадках". О том, какие растения нельзя сажать рядом с фруктовыми деревьями, пишет Martha Stewart.

Совместные посадки – это метод выращивания растений рядом друг с другом для их взаимной пользы. Некоторые растения отпугивают вредителей, привлекают опылителей и подавляют рост сорняков, способствуя здоровью фруктовых деревьев. Однако есть и такие, которые лучше держать подальше.

Можжевельник (Juniperus)

Не сажайте можжевельник рядом с фруктовыми деревьями, так как они являются переносчиками так называемой ржавчины яблони (cedar apple rust).

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"Споры этой болезни попадают на ближайшие фруктовые деревья, вызывая появление оранжевых пятен на плодах, делая их непригодными для употребления," – говорит эксперт по садоводству Эдриенн Ретлинг.

Споры также поражают листья. Если зараженные листья опадут и перезимуют в почве, болезнь проявится снова в следующем сезоне.

Гардения (Gardenia spp.)

Красивые и ароматные гардении могут пострадать, если рядом растут фруктовые деревья. "Некоторые фрукты остаются несобранными во время урожая. Когда они гниют, выделяется этанол. Цветки гардении очень чувствительны к этанолу – они мгновенно буреют и опадают", – объясняет Ретлинг.

Грецкий орех (Juglans regia)

Грецкий орех редко сажают в домашних садах – и на то, конечно же, есть веские причины. Дело в том, что эти деревья вырастают очень большими, а их корни широко распространяются. Кроме того, большинство частей грецкого ореха выделяют токсины, вредные для плодовых деревьев, особенно для яблонь.

Мята (Mentha spp.)

Мята – полезное растение, но она очень агрессивно разрастается. Ее лучше выращивать в контейнерах, так как ее корни образуют плотную массу, которая может заглушить корни плодовых деревьев.

Если посадить мяту в грунт, она быстро выйдет из-под контроля и удалить ее будет невероятно трудно.

Корнеплоды

Корнеплоды, такие как картофель, морковь и свекла, мешают развитию плодовых деревьев. Они могут запутывать корни деревьев и нарушать структуру почвы. Чрезмерное рыхление почвы препятствует росту и зрелости плодовых деревьев, особенно яблонь и вишен.

Декоративные травы (злаки)

Многие декоративные злаки обладают глубокой корневой системой, что делает их конкурентами для фруктовых деревьев в борьбе за воду и питательные вещества.

"Злаки привлекают насекомых и мелких животных, которые могут добраться до ваших плодов раньше, чем вы их соберете", – заявляет Дэймон Абди из исследовательской станции при Университете штата Луизиана.

Если рядом с садом растут декоративные злаки, убедитесь, что они не представляют угрозы для урожая.

Газонная трава

Газонная трава, если растет вплотную к фруктовым деревьям, тоже конкурирует с ними за влагу и питательные вещества.

Опытные садоводы рекомендуют оставлять чистую, мульчированную зону. Ведь органическая мульча (щепа, солома и т. д.) подавляет сорняки, сохраняет влажность почвы и постепенно обогащает ее органическими веществами.

Главное не укладывайте мульчу вплотную к стволу дерева – это может привести к развитию болезней и ухудшению его здоровья.

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