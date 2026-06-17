Лосось не в списке: диетолог назвала самые полезные рыбы для сердца и уровня холестерина

Диетолог назвала три рыбы, которые снижают плохой холестерин и защищают сердце, но среди них нет лосося.

Многие думают, что снизить холестерин – значит от всего отказаться. Но польский диетолог Стромке-Зломанец считает иначе: начинать нужно не с запретов, а с полезных привычек.

По ее словам, правильное питание – это не список ограничений, а философия. Такой подход строится на формировании полезных привычек, а не на исключениях и отказах, пишет WP Kobieta. И в основе этой философии лежит простой принцип: добавлять в рацион то, что действительно работает.

Одним из таких продуктов диетолог назвала жирную рыбу – и её выбор может удивить.

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Жирная рыба как союзник сердца

В качестве отправной точки диетолог рекомендует ориентироваться на средиземноморскую диету, хотя сразу же развеивает возможные опасения.

"Здорово выстраивать своё питание на основе средиземноморской диеты – это не означает, что нужно есть баклажаны и помидоры круглый год", – уточнила она.

Речь скорее о философии питания – богатой овощами, полезными жирами и необработанными продуктами, – а не о строгом следовании конкретным рецептам.

Один из важнейших советов эксперта – кажущийся парадокс, связанный с жиром. "Это такой парадокс, потому что мы говорим о том, чтобы есть постное. Так где-то принято. Но сейчас – мясо постное, зато рыба жирная. Она очень желательна в нашем рационе. Такая как, например, сельдь, палтус, шпроты", – объяснила Стромке-Зломанец.

Сельдь, палтус и шпроты – ешьте как можно чаще

Почему именно эти рыбы? Сельдь, палтус и шпроты относятся к видам, особенно богатым жирными кислотами омега-3, которые оказывают противовоспалительное действие и помогают снижать уровень триглицеридов и так называемого плохого холестерина ЛПНП, одновременно повышая уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Регулярное употребление жирной морской рыбы – одна из наиболее хорошо изученных пищевых привычек, поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы.

Диетолог добавила, что способ приготовления рыбы не имеет принципиального значения – её можно есть как в свежем виде, так и в копчёном.

Однако есть одно исключение: людям с артериальной гипертензией следует избегать копчёных вариантов, поскольку они содержат значительное количество соли, что может негативно влиять на артериальное давление.

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