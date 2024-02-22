Постоянное употребление этой специи оказывает очень благоприятное влияние на организм.

Корица известна как ароматная специя, придающая вкус продуктам, напиткам и даже жевательной резинке. Однако она также может приносить пользу здоровью.

Издание Forbes пишет, что такое корица и как ее используют, а также о потенциальной пользе для здоровья этой специи.

Что такое корица

Корица изготавливается из коры коричных деревьев и уже тысячи лет используется в медицине для лечения таких заболеваний, как лихорадка, воспаление, простуда и диарея. Корицу можно приобрести в продуктовых магазинах и магазинах здорового питания в виде палочек, мелкого порошка, чая, масла и добавок.

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Существует четыре распространенных вида корицы:

цейлонская корица;

сайгонская корица;

корица кассия;

корица коринтье.

Польза корицы для здоровья

Исследования показывают, что употребление корицы может принести пользу здоровью.

"Некоторые из наиболее заметных преимуществ корицы - это ее влияние на уровень глюкозы в крови и регуляцию инсулина", - говорит Сара Херрингтон, диетолог из Brio-Medical, центра альтернативной медицины в Скоттсдейле, штат Аризона.

Может улучшить показатели при диабете

Согласно обзору исследований 2022 года, корица может имитировать действие инсулина. Восемь исследований показали, что корица положительно влияет на уровень глюкозы в крови как натощак, так и после еды. Один из обзоров контролируемых исследований показал, что употребление от 120 мг в день до 6 граммов в день в течение 4-18 недель снижает уровень глюкозы в плазме крови.

Может защитить от болезней сердца

Исследования показывают связь между корицей и снижением риска сердечных заболеваний. Обзор 13 исследований показал, что добавление этой специи может снизить уровень триглицеридов и общего холестерина - двух факторов риска сердечных заболеваний. Обзор исследований 2020 года показал, что употребление менее одной чайной ложки в день может снизить кровяное давление у людей, страдающих ожирением.

Может уменьшить воспаление

Корица может действовать как противовоспалительное средство, то есть уменьшать воспаление в организме. В ней много антиоксидантов, в том числе полифенолов - соединений природного происхождения, которые защищают от окислительного повреждения, вызванного свободными радикалами.

Мета-анализ, проведенный в 2020 году, показал, что употребление корицы в количестве от 1,5 до 4 граммов в день может повысить уровень антиоксидантов в крови и снизить уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок.

Помогает усилить защиту от рака

Согласно обзору, опубликованному в 2019 году в European Journal of Medicinal Chemistry, помимо противовоспалительных, корица может обладать и противораковыми свойствами. В обзоре указано, что корица усиливает апоптоз или запрограммированную клеточную смерть, а значит, может препятствовать прогрессированию рака.

Потенциально улучшает гигиену полости рта

Масло корицы может помочь улучшить здоровье полости рта, поскольку оно способно защитить от некоторых бактерий, которые приводят к неприятному запаху изо рта, кариесу и инфекциям полости рта. Исследование 2011 года показало, что масло корицы обладает антибактериальными свойствами, подавляя бактерии, вызывающие кариес.

Полезна ли корица

Министерство сельского хозяйства США рекомендует употреблять примерно половину чайной ложки корицы в день, если вы хотите получить потенциальную пользу для здоровья.

"Капсулы корицы дают более мощную и высокую дозировку, чем чай с корицей, так что это может быть лучшим способом применения для тех, кто хочет повлиять на уровень глюкозы, инсулина или липидов в крови", - объясняет Херрингтон.

Исследование 2019 года, опубликованное в International Journal of Food Science, показало, что у 41 взрослого человека, употреблявшего от 3 до 6 граммов корицы в день в течение 40 дней, улучшились показатели крови.

"Однако для получения общих нейропротекторных, антиоксидантных преимуществ или для уменьшения симптомов простуды подходящим и успокаивающим способом может стать замачивание палочек корицы или употребление коричного чая, приготовленного из коры или листьев", - добавляет Херрингтон.

Потенциальные побочные эффекты корицы

По словам Херрингтон, употребление корицы может вызвать побочные эффекты:

повреждение печени;

проблемы с ЖКТ;

слишком низкий уровень сахара в крови;

раздражение кожи.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала специю №1 для снижения уровня холестерина.

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