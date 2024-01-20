Эта специя не только питательна, но и универсальна, ее можно добавлять в сладкие и соленые блюда.

Кулинарные специи усиливают вкус продуктов и повышают питательность блюд. Известные своими свойствами, специи уже много лет изучаются в медицинских и лечебных целях.

Использование специй для ароматизации продуктов позволяет использовать меньше соли и жира при приготовлении пищи. Это полезно для многих заболеваний, особенно для тех, у кого повышен уровень холестерина.

Издание Eating well пишет, что хотя ни один продукт или специя не могут вылечить повышенный уровень холестерина, некоторые специи могут оказывать большее влияние на холестерин, чем другие.

Видео дня

Специя №1 для снижения уровня холестерина

Корица - специя номер один для снижения уровня холестерина. Отчасти потому, что высокий уровень холестерина часто связан с высоким уровнем глюкозы, а корица, как было показано, помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом. Корица также обладает противовоспалительными свойствами, и ее использование в качестве заменителя или замены жиров, сахара и соли является частью здорового питания для сердца.

Джордан Хилл, RDN, CSSC, дипломированный диетолог из Top Nutrition Coaching, рекомендует людям с высоким уровнем холестерина "включать в рацион такие специи, как корица, кайенский перец, чеснок, имбирь и куркума, если они еще не используются".

Корица производится из коры различных видов коричных деревьев. Она была изучена на предмет терапевтических эффектов, от снижения уровня сахара и холестерина в крови до уменьшения воспаления, согласно обзору 2019 года в журнале Clinical Nutrition. Корица содержит соединения циннамальдегид и коричную кислоту, которые присутствуют в масле. В коре корицы есть и другие биоактивные соединения, катехины и процианидины, которые могут оказывать антиоксидантное и противовоспалительное действие, говорится в статье 2022 года в Journal of Functional Foods.

Большинство исследований, касающихся корицы и холестерина, проводились с использованием добавок корицы у людей с диабетом и метаболическим синдромом. Дозы варьируются от 1500 мг до 6 граммов в день, при этом стандартные рекомендации составляют от 1500 мг до 4 граммов в день (¾-2 чайные ложки), а большие дозы >1500 мг в день связаны с более благоприятным воздействием на ЛПВП (хороший холестерин).

В небольшом рандомизированном клиническом контрольном исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Lipids in Health and Disease, ученые изучали эффект перорального приема корицы (3 грамма в день) в сравнении с 2,5 граммами пшеничной муки в течение 16 недель у пациентов с метаболическим синдромом.

Они обнаружили, что в группе, принимавшей добавку, наблюдалось значительное снижение веса, абдоминальной жировой ткани, общего холестерина, триглицеридов, плохого холестерина и артериального давления по сравнению с плацебо.

В обзоре, опубликованном в журнале Frontiers in Physiology в 2022 году, исследователи изучили 15 рандомизированных клинических контрольных исследований, в которых участники получали порошок корицы или экстракт корицы в дозах от 1 до 6 граммов с учетом предыдущей диеты, физической активности и лекарств. В 15 исследований было включено 1020 участников с диабетом 2 типа с периодом наблюдения от 40 дней до 4 месяцев. По сравнению с плацебо, в группе, получавшей корицу, наблюдалось снижение уровня холестерина ЛПНП и триглицеридов.

Стоит ли принимать добавки с корицей

Добавки с корицей следует использовать в качестве дополнения к модификации образа жизни, диете с высоким содержанием клетчатки, регулярной физической активности, адекватному сну и снижению веса, а не в качестве замены.

Кулинарное использование корицы может быть полезным. Можно использовать порошок корицы в дозе 1/4-1 чайная ложка в день. Обратите внимание, что корица кассии содержит больше кумарина, соединения, которое может повлиять на печень, если принимать его в больших дозах, чем цейлонская корица. Если вы планируете регулярно употреблять корицу, лучше поискать цейлонскую.

Как включить корицу в свой рацион

Добавлять специи в свой рацион - это весело, вкусно и полезно для здоровья. Хилл рекомендует "добавлять корицу в выпечку, в кофейную гущу перед завариванием, в тесто для блинов или в греческий йогурт". Используйте корицу для ароматизации супов, тушеных блюд, натирок для мяса или кору корицы для приготовления чая, чтобы получить вкусный напиток.

Ранее УНИАН писал, что употребление корицы оказывает неожиданное влияние на мозг.

Вас также могут заинтересовать новости: