Для каждого типа USB предусматривается разная длина.

Разобраться с USB-кабелями бывает сложнее, чем кажется. И самый сложный, но в тоже время простой вопрос: насколько длинным вообще можно брать кабель, чтобы он не терял в скорости? И да, длина действительно влияет на скорость передачи данных и на мощность, которую кабель способен передать.

Чем длиннее провод, тем сильнее теряется сигнал. В итоге данные идут медленнее, а для зарядки телефона требуется больше времени. Но уровень потерь зависит от поколения стандарта - старые USB переживают длину легче, потому что и сами медленные. Новые - очень быстрые, но требуют гораздо более короткого кабеля.

Максимальные рекомендованные длины

USB 1.1 - до 5 м. Это старый стандарт с максимумом в 12 Мбит/с, ему длина почти не мешает.

USB 2.0 - тоже около 5 м, но скорость уже 480 Мбит/с.

USB 3.0 / 3.1 - максимум примерно 3 м 9,8 фута. Скорости выше - 5 и 10 Гбит/с, поэтому и требования строже.

USB 3.2 - до 0,8 м. Скорость поднялась до 20 Гбит/с, но она держится только на коротком отрезке.

USB4 - тоже около 0,8 м при скорости до 40 Гбит/с.

USB4 2.0 - самый быстрый стандарт, до 120 Гбит/с в одном направлении. Длина - примерно до 1 метра, дальше начинаются потери.

Ранее мы рассказывали, почему USB-C так называется и что значит буква "C". Никаких скрытых смыслов за этим не стоит.

