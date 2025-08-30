Если вы не являетесь подготовленным специалистом по работе с собаками, лучше выбирать менее проблемные породы собак.

Планируя взять в дом собаку, вы должны учесть не только собственные предпочтения относительно внешности той или иной породы, но и ряд моментов, которые не являются столь очевидными. Как пишет Best Life Online, некоторые породы собак настолько проблемные, что даже ветеринары не советуют их выбирать.

Издание приводит мнение ветеринара Амира Анвари из Южной Африки. Он назвал пять пород собак, представителей которых сам бы никогда не заводил для своей семьи.

Такса

Несмотря на милую внешность, таксы могут быть очень агрессивными, или непрерывно лаять, говорит Анвари. Они также уязвимы к заболеваниям спины из-за особенностей своего телосложения.

"Практически в любой момент своей жизни они могут выпрыгнуть из машины, и их спина может не выдержать, а задние лапы может парализовать", - пояснил Анвари.

Шарпей

Представители этой породы могут быть очень отчужденными по отношению к хозяевам. Если их правильно не воспитать, они могут быть еще и довольно агрессивными, предупреждает Анвари.

А из-за складок кожи эта порода склонна к дерматиту, если не уделять много внимания и времени гигиене вашего шарпея.

Бернский зенненхунд

Представители породы известны своей преданностью хозяевам и являются отличными семейными собаками. Однако, по словам Анвари, у них есть свои недостатки.

"Они склонны к дисплазии тазобедренного и локтевого суставов, и, что хуже всего, большинство собак этой породы никогда не доживут до восьми лет", - пояснил он.

Коричневый кокер-спаниель

"Они могут быть тревожными, тревожно-агрессивными, и у них есть состояние, которое называется синдромом кокер-лайку, когда они могут быть абсолютно здоровыми, а потом вдруг становятся чрезвычайно агрессивными", - пояснил Анвари.

Французский бульдог

Из-за неестественной формы морды французские бульдоги склонны к проблемам с дыханием и сопутствующим заболеваниям, вызванным аллергией. Также они часто страдают от проблем со спиной.

Анвари подчеркнул, что с этой породой собак "всегда что-то случается". "В удачный день с французским бульдогом можно ожидать большого счета от ветеринара", - пошутил он.

