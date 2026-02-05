Какие сыры полезны для здоровья сердца: исследователи назвали топ-7 видов

Некоторые из этих сыров являются низкокалорийными.

Обычно сыр содержит большое количество соли и насыщенных жиров, чрезмерное употребление которых может привести к возникновению факторов риска сердечных заболеваний. Однако если употреблять сыр в умеренных количествах, то некоторые его виды полезнее для сердца, чем другие. Поэтому издание verywell health назвало 7 видов сыров, которые не навредят кровяному давлению.

Кварк

Кварк - это мягкий свежий сыр, популярный в Германии и Восточной Европе. Он имеет кремовую консистенцию и мягкий пикантный вкус, а также богат белком и является источником минералов, таких как кальций.

Кроме того, кварк может быть отличной низкокалорийной альтернативой сливочному сыру с низким содержанием натрия во многих блюдах.

Сыр с пониженным содержанием жира

Обычный сыр содержит около 4 г жира на 100 г, примерно половина которого является насыщенной. Сыры с пониженным содержанием жира являются хорошей заменой для уменьшения содержания жира без ущерба для вкуса и текстуры.

Такой продукт является хорошим источником калия, который помогает регулировать уровень натрия в организме, способствуя выведению избытка натрия почками.

Рикотта

Рикотта имеет легкую, кремовую, зернистую текстуру, которую можно есть самостоятельно или использовать в различных блюдах. Этот продукт изготавливают из сыворотки, остающейся после производства других сыров.

"Обычная рикотта имеет высокое содержание жира, но есть также варианты с пониженным содержанием жира. Она также богата белком и другими полезными питательными веществами и содержит меньше натрия, чем многие другие сыры, такие как чеддер и фета", - отмечается в материале.

Чэддер с пониженным содержанием жира

Этот сыр стоит употреблять в умеренных количествах, ведь он содержит больше соли, чем некоторые другие виды.

"Хотя эти факторы не являются полезными для сердца, чеддер содержит больше кальция, чем мягкие сыры. Например, чеддер содержит в два раза больше кальция, чем моцарелла. Кальций помогает регулировать сердечный ритм, и сердце нуждается в нем для нормального функционирования", - объясняют в издании.

Моцарелла с пониженным содержанием жира

Свежая моцарелла обычно содержит меньше жира и натрия, чем многие другие сыры, такие как чеддер.

Также моцарелла хорошо плавится и достаточно мягкая, чтобы ее можно было легко разорвать.

"Вы можете контролировать размер порций, разрывая ее на небольшие кусочки и раскладывая их на блюдах, таких как пицца", - посоветовали в публикации.

Швейцарский сыр с пониженным содержанием жира

Швейцарский сыр имеет высокое содержание жира, но более низкое содержание натрия, чем многие другие сыры. Сорта с пониженным содержанием жира могут помочь снизить содержание жира, одновременно обеспечивая преимущества более низкого содержания натрия.

Обезжиренный гауда

Несмотря на то, что гауда имеет высокое содержание жира, было обнаружено, что он содержит биоактивные пептиды, которые связаны со свойствами снижения артериального давления.

Другие советы по здоровью

Ранее эксперты объяснили, почему йогурт полезен для здоровья. По их словам, этот продукт улучшает пищеварение, поддерживает здоровье костей, помогает снизить артериальное давление и уменьшает воспаление.

Также стало известно, как и когда правильно пить зеленый чай, чтобы не навредить здоровью. Кроме того, специалисты советуют использовать для заваривания воду температурой 80-85°C и настаивать листья 5-10 минут, чтобы извлечь максимум полезных веществ из напитка.

