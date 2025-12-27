Диетологи назвали лучшие и худшие сыры для праздничного стола

Сырная тарелка на праздничном столе не обязательно должна быть полностью под запретом.

Долгое время считалось, что сыр повышает уровень холестерина, однако кардиологи и диетологи говорят, что сырная тарелка на праздничном столе не обязательно должна быть полностью под запретом, пишет Fox News.

"Традиционно твердые и выдержанные сыры, такие как чеддер, пармезан, грюйер и плавленые сыры, считались "худшими", потому что в них больше насыщенных жиров и натрия", – говорит директор отделения кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии доктор Сэм Сетарех.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление насыщенных жиров до менее чем 6% от общего количества калорий в день.

Однако исследования показывают, что сыр влияет на холестерин иначе, чем отдельные источники насыщенных жиров, такие как сливочное масло, отметил Сетарех.

Так, исследования показывают, что сыр повышает уровень ЛПНП – "плохого" типа холестерина – гораздо меньше и даже может быть связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи считают, что это может быть связано с уникальной "пищевой матрицей" сыра, которая сочетает кальций, белок и продукты ферментации таким образом, что может снизить усвоение холестерина.

Худшие и лучшие сыры

Ферментированные сыры, такие как чеддер, швейцарский, гауда, пармезан, проволоне, грюйер, фета и голубой сыр, также содержат полезные соединения, такие как пробиотики, витамин К2 и другие биоактивные компоненты.

В то же время, некоторые сыры – особенно мягкие или сливочные, с мягким вкусом или сильно переработанные, такие как спреды, спреи и порционные продукты – все еще легко переесть, особенно во время праздников.

Как говорит диетолог Кари Хамрик, сорта с высоким содержанием насыщенных жиров могут негативно влиять на уровень холестерина при чрезмерном употреблении.

"Бри, чеддер и американский сыр – одни из самых вредных", – говорит Хамрик.

Твёрдые выдержанные сыры, такие как чеддер, гауда, пармезан и голубой сыр, также очень калорийны, что увеличивает риск переедания, добавила Кезия Джой, зарегистрированный диетолог-нутриционист из Лондона.

Однако некоторые сыры могут хорошо вписываться в рацион, полезный для сердца.

Так, эксперты сошлись во мнении, что творог с содержанием жира 2%, частично обезжиренная моцарелла, фета с пониженным содержанием жира, рикотта, козий сыр и даже тертый пармезан – лучшие варианты, поскольку они содержат меньше насыщенных жиров на порцию и при этом богаты белком и кальцием.

Хамрик отметила, что разумная порция сыра составляет примерно 28-48 граммов за один прием пищи.

"Практикуйте контроль порций, используя сыр в качестве дополнения, а не основного блюда", – рекомендует она. "Например, натрите пармезан на салаты или немного расплавьте его в овощных блюдах".

