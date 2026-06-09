Как пережить жару без кондиционера: простые хитрости, которыми спасаются итальянцы

Существуют недорогие и простые средства, которые в сочетании с надлежащей вентиляцией могут смягчить последствия летней жары.

Чтобы охладить комнату во время жары, кондиционером могут воспользоваться не все. Многие люди ищут более дешевые домашние методы улучшения комфорта. Как пишет Ofeminin, итальянцы и испанцы с этой целью используют такие домашние хитрости, как бутылка с водой, влажные тряпки у окна или плотные шторы.

Конечно, эти дешевые, простые и доступные средства не заменят полноценно кондиционер, но в сочетании с надлежащей вентиляцией могут смягчить последствия летней жары, отмечается в материале.

"Один из самых простых методов, который годами используют в Испании и Италии, – это поставить бутылку с водой на подоконник или возле окна. Хотя это может показаться банальным, вода благодаря своей способности поглощать и накапливать тепло нагревается медленнее, чем окружающая среда", – пишет издание.

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Как отмечает автор, это обеспечивает более медленное нагревание квартиры, а температура становится более стабильной. Этот метод может быть эффективен, особенно в сочетании с другими, подчеркнули в статье.

Эксперты также подчеркнули решающую важность правильного проветривания помещений. Лучше всего делать это рано утром или поздно вечером, когда на улице прохладнее всего. В течение дня же окна следует держать закрытыми, чтобы ограничить поступление горячего воздуха и солнечного света.

Влажные ткани

Еще один проверенный метод, о котором сообщило издание, заключается в завешивании открытого окна влажным полотенцем или простыней. Ведь испаряющаяся вода снижает температуру, особенно когда в квартире есть небольшой сквозняк.

Как говорится в статье, этот трюк особенно популярен в странах Южной Европы, где домохозяйства ищут альтернативы кондиционированию воздуха.

Затемнение окон

Подавляющая часть тепла попадает в дом через окна. Поэтому важно обеспечить надлежащее затенение. Как рассказали в издании, для этого подойдут жалюзи, рулонные шторы или тканевые шторы. Они эффективно отражают часть солнечных лучей и помогают поддерживать более низкую температуру внутри.

Ранее УНИАН рассказывал о простом трюке, который используют в Греции, чтобы охладить дом. Для этого одну или несколько пластиковых бутылок наполняют примерно на 80% водой из-под крана и замораживают на ночь. На следующий день блоки льда становятся пассивными охладителями. Если разместить их перед или за вентилятором, воздух будет проходить по замерзшей поверхности. Это может снизить температуру в непосредственной близости на один-два градуса в течение короткого времени.

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