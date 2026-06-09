Как пережить жару без кондиционера: простые хитрости, которыми спасаются итальянцы

Чтобы охладить комнату во время жары, кондиционером могут воспользоваться не все. Многие люди ищут более дешевые домашние методы улучшения комфорта. Как пишет Ofeminin, итальянцы и испанцы с этой целью используют такие домашние хитрости, как бутылка с водой, влажные тряпки у окна или плотные шторы.
Конечно, эти дешевые, простые и доступные средства не заменят полноценно кондиционер, но в сочетании с надлежащей вентиляцией могут смягчить последствия летней жары, отмечается в материале.
"Один из самых простых методов, который годами используют в Испании и Италии, – это поставить бутылку с водой на подоконник или возле окна. Хотя это может показаться банальным, вода благодаря своей способности поглощать и накапливать тепло нагревается медленнее, чем окружающая среда", – пишет издание.
Как отмечает автор, это обеспечивает более медленное нагревание квартиры, а температура становится более стабильной. Этот метод может быть эффективен, особенно в сочетании с другими, подчеркнули в статье.
Эксперты также подчеркнули решающую важность правильного проветривания помещений. Лучше всего делать это рано утром или поздно вечером, когда на улице прохладнее всего. В течение дня же окна следует держать закрытыми, чтобы ограничить поступление горячего воздуха и солнечного света.
Влажные ткани
Еще один проверенный метод, о котором сообщило издание, заключается в завешивании открытого окна влажным полотенцем или простыней. Ведь испаряющаяся вода снижает температуру, особенно когда в квартире есть небольшой сквозняк.
Как говорится в статье, этот трюк особенно популярен в странах Южной Европы, где домохозяйства ищут альтернативы кондиционированию воздуха.
Затемнение окон
Подавляющая часть тепла попадает в дом через окна. Поэтому важно обеспечить надлежащее затенение. Как рассказали в издании, для этого подойдут жалюзи, рулонные шторы или тканевые шторы. Они эффективно отражают часть солнечных лучей и помогают поддерживать более низкую температуру внутри.
Ранее УНИАН рассказывал о простом трюке, который используют в Греции, чтобы охладить дом. Для этого одну или несколько пластиковых бутылок наполняют примерно на 80% водой из-под крана и замораживают на ночь. На следующий день блоки льда становятся пассивными охладителями. Если разместить их перед или за вентилятором, воздух будет проходить по замерзшей поверхности. Это может снизить температуру в непосредственной близости на один-два градуса в течение короткого времени.