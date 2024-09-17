Из любой ситуации есть выход, но вы его временно не видите - рассказываем, как правильно сказать на украинском об этом.

Часто мы употребляем словосочетание "безвихідне становище" ("безвыходное положение") и не задумываемся о том, что это на самом деле - калька с русского. В украинском языке для описания такой ситуации есть другие, стилистически правильные и гораздо более интересные фразы. Давайте разберемся, где выход из этого "становища" и как правильно сказать на украинском языке фразу.

Ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "Будь здоров".

Как сказать на украинском "безвихідне становище"

"Безвихідне становище" - именно в такой комбинации эта фраза является калькой от русского "безвыходное положение" и нехарактерной для украинского языка. Хотя выражение иногда и можно встретить в литературе - например, в Толковом словаре украинского языка слово "безвихідний" имеет следующие значения:

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БЕЗВИХІДНИЙ, а, е. 1. Такой, из которого нет выхода, нельзя выйти. "Ніщо для нас тюрма. Ми інші тюрми знаєм, Тверді, безвихідні" (Іван Франко, XIII, 1954, 91)... 2. перен. В котором нет спасения, выхода; очень тяжелый; безнадежный, беспомощный. "Положення те було справді страшне, бачилось навіть — безвихідне" (Іван Франко, VI, 1951, 71); "У Варі майнула гірка думка, що Жорж користається з її безвихідного становища" (Олесь Донченко, V, 1957, 380).

Впрочем, если говорить о положении, из которого нет выхода, то в украинском языке стилистически лучше употреблять эту фразу со словом "безпорадне" - то есть, "безпорадне становище", например: "Становище дівчини було безпорадне (Олександр Ільченко, Серце жде, 1939, 387)".

Есть и другие и более интересные варианты, например:

безвихідь;

скрута;

зачароване коло;

глухий кут;

хоч лобом (головою) (об стіну) бийся;

хоч вовком вий;

хоч у воду;

хоч під греблю;

гріб з музикою.

Поэтому, вместо "я в безвихідному становищі" уместнее будет сказать: "Я у скруті", "Я у безвиході", "Хоч головою об стіну бийся" и т. д. В то же время вместо фразы "Поставити у безвихідне становище" можно вспомнить фразеологизмы - например, "Загнати в глухий (тісний) кут" або ж "Загнати у сліпу вулицю".

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