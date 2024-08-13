Надо ли говорить "Будь здоров!", когда кто-то чихает, и как правильно пожелать здоровья на украинском языке.

Часто, когда кто-то чихает, мы желаем ему здоровья со словами - "Будь здоров!" Однако эта фраза в украинском языке имеет несколько иное значение. Давайте разберемся, как сказать на украинском языке "Будь здоров!" и надо ли вообще что-то говорить, когда человек чихает.

Ранее мы рассказывали, как правильно сказать на украинском "Благополучие" - каким словом его стоит заменить.

Как сказать "Будь здоров!" на украинском языке

В Словаре украинского языка (СУМ) указано, что фраза "Будь здоров, будьте здорові" - это вежливое пожелание при прощании:

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Бувай (будь, бувайте, будьте, іди, зоставайся, ходи і т. ін.) здоров (здоровий, здорова, здорові) — усталена формула прощання. — Бувай здоров, Миколо! — кричав Боженко з вагона. — Будь здоров, старина. Бережи хлопців! — крикнув Щорс (Олександр Довженко, I, 1958, 203); Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. — Будьте здорові! — Ідіть здорові! (Леся Українка, III, 1952, 471).

Иногда фраза "Будь здоров!" может употребляться как приветствие, хотя более распространенной является "Здоров був!":

Степане? Ти? Здоров був! — зачув він голос Недайводи (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 195); —Здорова будь, моя Марійко. Я не писав тобі давно (Володимир Сосюра, I, 1957, 338); — Добривечір вам! з понеділком будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна (Нечуй-Левицький, II, 1956, 205).

Когда же речь идет о пожелании здоровья, когда какой-то человек чихает, то здесь вместо "Будь здоров!" правильно употреблять "Будь здоровий!" или "Будь здорова!"

Интересно, что традиция желать здоровья чихнувшему человеку была еще во времена античности. В европейской традиции такое пожелание связывали с чумой, поэтому фраза "Будь здоров!" должна была предупреждать болезнь. Собственно, сейчас она подразумевает это же.

Надо ли говорить "Будь здоров(ий/а)", когда кто-то чихает

Мнения относительно того, стоит ли желать человеку здоровья после того, как он чихнул, расходятся:

некоторые считают правильным желать здоровья, а многие даже обижаются, когда после того, как они чихнули, им не желают ничего в ответ;

другие же, наоборот - считают такое пожелание нарушением делового этикета, ведь говорить о здоровье можно только с близкими, поэтому в деловом кругу советуют игнорировать когда кто-то чихнул.

Но если вы все же не можете не пожелать здоровья человеку, который чихнул, то желайте его на украинском правильно, а именно - "Будь здоровий!"

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