Когда вы узнаете о его секретах, не сможете больше готовить иначе.

Свиные отбивные заслужили репутацию одного из самых "сложных" видов мяса для домашнего приготовления. Самая распространённая проблема у домашних поваров — это сухое, жесткое мясо. Основная причина? Пережаривание.

Это частая проблема, потому что нас учили, что розовое "белое мясо" опасно. Хотя это может быть верно для курицы, со свининой всё иначе, пишет Simply Recipes. Чтобы расставить все точки над "и", издание пообщалось с мясником, шеф-поваром и экспертом по мясу Джо Ластедом. Ее советы помогут приготовить сочные и мягкие свиные отбивные каждый раз.

При какой температуре лучше всего жарить свиные отбивные

"Многие до сих пор считают, что свиные отбивные нужно готовить до состояния подошвы вашей обуви", — шутит Ластед. Раньше старые методы предполагали готовку до 160°F (около 71°C), и многие до сих пор придерживаются этой температуры.

Но обновленные рекомендации, основанные на указаниях USDA с 2011 года, гласят: "Целые куски свинины, такие как отбивные, должны готовиться минимум до 145°F (около 63°C), а затем дать им отдохнуть под крышкой примерно пять минут, чтобы соки равномерно распределились по мясу", — объясняет Ластед.

Если это вас беспокоит, она уверяет, что "это безопасно убивает любые паразиты или бактерии и сохраняет свинину сочной и нежной".

Как лучше всего приготовить свиную отбивную, чтобы она получилась нежной

Да, нужно пересмотреть температуру, но основа отличных отбивных — это сам кусок мяса. Ластед предпочитает "хорошую жирную рёберную отбивную толщиной 1,5 дюйма (около 4 см), с приличной прослойкой жира сверху".

Особенно она отмечает первые три-четыре отбивные на спинной части, ближе к плечу, которые "особенно великолепны", так как содержат больше тёмного мяса и жира, что придаёт более насыщенный вкус. Если готовит для кого-то особенного, она ищет местного мясника и просит отбивные от породистых свиней.

Пошаговый метод Ластед:

Прогреть мясо до комнатной температуры: примерно за 30 минут до готовки. Это помогает избежать пережаривания и получить красивую золотистую корочку при обжарке.

Простая приправка: достаточно "хорошей порции кошерной соли и крупно молотого чёрного перца". Соус или ароматические добавки можно добавить позже.

Обжарка на авокадовом масле: обжарить отбивные с обеих сторон на горячей сковороде до золотистой корочки, затем "поставить их на ребро, жиром вниз, и обжарить край до хрустящей корочки".

Поливка: после обжарки слить лишнее масло и добавить сливочное масло, целые зубчики чеснока и веточки свежего розмарина и тимьяна. Поливать отбивные этим ароматным растопленным маслом до достижения нужной температуры.

Использовать термометр: "Мгновенный термометр — ваш лучший друг", — настаивает Ластед. Вставьте его в самую толстую часть отбивной, близко к кости, но не касаясь её. Готово, когда температура достигнет 145°F (63°C). Для более тонких отбивных вставляйте термометр сбоку для точного измерения.

Дать мясу отдохнуть: накройте отбивные и оставьте на пять минут. Это позволяет мышечным волокнам расслабиться, а сокам равномерно распределиться — обязательное условие для сочного мяса.

