Как вырастить авокадо из косточки дома: пошаговая инструкция

Авокадо можно вырастить из обычной косточки прямо у себя дома.

Авокадо давно перестало быть экзотикой на прилавках магазинов, но мало кто знает, что из обычной косточки можно вырастить собственное дерево. Правда, придется запастись терпением: первые плоды появляются не раньше чем через пять лет, а комнатные растения и вовсе редко плодоносят. Тем не менее, как говрится на сайте Марты Стюарт, авокадо станет эффектным украшением дома или сада.

Как прорастить косточку дома? Извлеките косточку из плода и тщательно промойте её водой. Затем вставьте в боковые стороны 3–4 зубочистки примерно посередине. Поместите косточку над стаканом с водой так, чтобы её нижняя часть была погружена в воду, а верхняя оставалась сухой.

Важно регулярно подливать воду, поддерживая первоначальный уровень. Обычно через несколько недель появляются корни, а затем и первый росток. Если за 2–3 месяца изменений нет, лучше использовать новую косточку.

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Когда сформируются корни и появится побег, косточку можно пересадить в горшок. Наполните ёмкость рыхлым грунтом, разместите косточку в центре и слегка заглубите её, оставив верхнюю часть над поверхностью почвы.

После посадки хорошо полейте растение и поставьте его в светлое место. Земля должна оставаться умеренно влажной.

Как ухажиать за авокадо - основные правила

Авокадо любит яркий свет. В помещении лучше всего подходит место с большим количеством рассеянного освещения.

Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо пропускать воду. Застой влаги опасен для корней.

Поливать растение следует обильно, но только после того, как верхний слой грунта подсохнет. Летом молодым деревцам требуется больше воды.

Комнатное авокадо подкармливают универсальным удобрением примерно раз в три месяца. Растения в саду начинают удобрять со второго года жизни, используя весной азотные подкормки.

Частая обрезка не требуется. Обычно удаляют только сухие и поврежденные ветви.

Авокадо желтеет или становится коричневым - возможные причины

Чаще всего авокадо страдает от перелива. Пожелтение листьев может указывать на загнивание корней. Чтобы избежать проблемы, используйте хорошо дренируемый грунт с добавлением перлита или крупной коры.

Коричневые сухие края листьев нередко появляются из-за слишком яркого солнца. В этом случае растение стоит переставить в менее жаркое место.

Также авокадо может испытывать нехватку питательных веществ. Регулярные подкормки помогают избежать дефицита минералов и пожелтения листвы.

Из вредителей на дереве иногда появляются клещи, гусеницы, трипсы и другие насекомые. Чем раньше начать борьбу с ними, тем легче сохранить здоровье растения.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем полезно авокадо.

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