Некоторые люди говорят, что они рады, что моют посуду именно руками.

Одно короткое видео заставило людей пересмотреть всю свою кухонную рутину после того, как они увидели, что происходит внутри посудомоечной машины во время мойки посуды. Оно заставило многих задуматься, захотят ли они вообще когда-нибудь снова пользоваться посудомойкой, пишет UNILAD.

Один мужчина решил получить ответ на вопрос, который давно не давал ему покоя. Ответить на него удалось, установив в посудомойку камеру с подсветкой и загрузив ее посудой. На кадрах видно, как струи воды вырываются наружу и распределяются вращающимся распылителем в центре.

По мере того как время идет, посуда становится все чище, но обсуждения вызвало вовсе не это — а цвет жидкости. Она оказалась гораздо более коричневой и желтой, чем ожидали зрители, и многие стали задаваться вопросом, что это вообще такое.

Видео дня

Некоторые предположили, что дело в капсуле Tide, другие — в возможном окрашивании из-за железа или марганца в водопроводной воде, третьи — в неисправности посудомойки. Были и те, кто просто заявил, что посудомойки по сути грязные внутри.

