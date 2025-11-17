Мультиварку ценят за простоту, однако некоторые продукты, приготовленные в ней, могут привести к отравлению.

Мультиварку обычно покупают для того, чтобы закинуть ингредиенты в чашу, выбрать программу и не возвращаться на кухню до приготовления еды. Эта техника прекрасно справляется с супами, рагу и тушеными блюдами.

Однако, как оказалось, не все можно в ней готовить. Некоторые ингредиенты статут "резиновыми", пересушенными или вовсе разварятся.

Ранее мы уже рассказывали, какие продукты нельзя готовить в мультиварке, и теперь продолжаем эту тему.

На сайте martha stewart указываются 14 продуктов, которых не стоит готовить с помощью этого кухонного гаджета, а также объясняется, можно ли запекать в мультиварке.

Какие продукты нельзя готовить в мультиварке - список

Перечень продуктов достаточно большой. При этом их не рекомендуется использовать для приготовления в этой технике по разным причинам.

Сушеная фасоль прямо из упаковки

В сушеной фасоли, особенно красной, содержится природный токсин под названием лектин. Он может вызвать серьезные проблемы с пищеварением. Низкая температура мультиварки не может полностью уничтожить этот токсин. Если очень хочется приготовить фасоль, то придется предварительно на ночь замочить ее, а затем не менее 10 минут варить на плите.

Замороженное мясо

Когда мало времени или забыли заранее достать мясо из морозилки, есть большой соблазн прямо так поместить его в чашу к остальным ингредиентам. Кажется, что продукт так разморозится, и можно не ждать. Однако из-за этого мясо будет слишком долго в "опасной температурной зоне" - 40-140 градусов. Это идеальная среда для размножения бактерий, которые вызывают пищевые отравления.

Всегда предварительно размораживайте мясо в холодильнике перед готовкой.

Постное мясо

Грудка или другие нежирные части животных могут показаться полезным вариантом. Однако на выходе они получатся сухими, жесткими и "резиновыми". Без жира и соединительной ткани, которые придадут сочности, это мясо будет невкусным. Стоит выбрать куриные бедра, свиную или говяжью лопатку, которые при таком приготовлении станут нежными и ароматными.

Мясо или птица с кожей

Если вы любите готовить мясо с хрустящей и румяной корочкой, то не стоит класть такие куски в мультиварку. Влажная среда с большим количеством пара не даст кожице подрумянится и обрести приятный хруст. Вместо этого она будет бледной и безвкусной. Лучше заранее снимать кожу, если будете использовать такой кухонный гаджет.

Моллюски и рыба

Нежные морепродукты готовятся за считанные минуты, а не за часы. Креветки станут жесткими, а рыба будет распадаться на пересушенные кусочки. При приготовлении блюда с морепродуктами в мультиварке нельзя просто поместить эти продукты и уйти. Нужно подгадать время и добавить их в чашу в последние минуты приготовления.

Дорогое мясо

Некоторые могут попробовать приготовить стейк с помощью этой техники, однако это будет сплошным разочарованием. Это блюдо ценят за вкусную корочку и сочность идеальной прожарки. Влажная среда мультиварки не даст такого результата. Оставьте стейки для гриля, сковороды или духовки, а для этой техники выбирайте мясо для тушения.

Рис

Этот продукт превратится в липкую, клейкую массу, больше похожую на клейстер для обоев, чем на еду. Во время долгой готовки рис выделит слишком много крахмала. Можно попробовать взять дикий рис или тот, который быстро готовится, и добавить его в последние 30 минут программы.

Паста

Макароны ожидает та же участь, что и рис. Их не стоит готовить в мультиварке. Лучше отварить отдельно, а затем добавить в соус перед подачей.

Бекон

Этот продукт добавляют в блюда за копченый вкус и соблазнительный хруст, которые он обретает при термической обработке. Однако в упомянутом кухонном приборе он становится серым, дряблым и с мускусным привкусом. Чтобы получить ожидаемый результат, отдельно обжарьте бекон и перед подачей добавьте его в блюдо.

Нежные овощи

На фоне всего перечисленного, многих может удивить, почему в мультиварке нельзя готовить овощи. Оказывается, если поместить в чашу шпинат, спаржу или другие такие продукты, то они потеряют все свои вкусовые качества и даже цвет. Эти овощи лучше готовить отдельно или добавлять в последние 20 минут, но никак не сразу.

Зелень

Базилик, петрушка и кинза могут приобрести горьковатые, лекарственные нотки при длительной обработке. Посыпьте блюдо ими после приготовления или в самом в конце.

Продукты в панировке

Многие любят курицу, сыр или рыбу в хрустящей панировке. В мультиварке такую еду готовить не стоит. Панировка сразу станет мокрой, и в итоге вы получите блюдо с хлебными крошками.

Алкоголь

Такие напитки добавляют, чтоб наделить продукт уникальным ароматом и уличшить его структуру. Однако вся суть метода состоит в том, что алкоголь выпаривается при приготовлении на плите. В мультиварке этого не произойдет, и еда будет иметь резкий алкогольный привкус.

Выпечка

Хотя сейчас много рецептов тортов и пирогов для этой техники, большая часть выпечки плохо переносит условия, которые создаются внутри чаши. Верх будет плотным и размокшим из-за пара, без привычной корочки, как в духовке.

