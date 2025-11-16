Одно из преимуществ посудомойки в том, что она использует более горячую воду, чем может выдержать человек, и это помогает сделать посуду чище.

На первый взгляд, мыть посуду вручную экономнее, ведь посудомоечная машина использует и электроэнергию, и воду. Но на самом деле использование посудомойки позволяет больше сэкономить, пишет портал RealSimple.

Отмечается, что исследователи Мичиганского университета сравнили машинное мытье посуды с ручным и обнаружили, что использование посудомоечной машины вызывает меньше чем наполовину выбросов углекислого газа и значительно меньшее потребление воды, чем мытье вручную.

В исследовании оценили использование посудомоечной машины для четырех загрузок в неделю в течение 10 лет и сравнили его с ручным мытьем. В результате оказалось, что использование посудомойки приводит к выбросу 2090 килограммов парниковых газов по сравнению с 5620 килограммами при ручной мойке. Кроме того, при использовании посудомоечной машины было потрачено 16 300 галлонов воды, тогда как при ручном мытье - аж 34 200 галлонов.

Важное преимущество посудомоечной машины в том, что она использует более горячую воду, чем может выдержать человек, и это помогает сделать посуду чище и дезинфицировать ее.

Как сделать мытье в посудомойке максимально экономным

1. Не мойте посуду перед тем, как загружать ее в посудомоечную машину

Возможно, вы привыкли смывать остатки пищи вручную перед загрузкой посуды в машину. Но, как отмечается, большинство современных посудомоечных машин и моющих средств могут удалить всю эту грязь без предварительного полоскания. К тому же предварительное ополаскивание увеличит потребление энергии на 3%.

Загружая посуду в посудомойку, достаточно просто соскрести все большие куски пищи, прилипшие в мусорное ведро.

2. Правильно загрузите посудомоечную машину

Из-за неправильной загрузки некоторая или даже вся посуда будет плохо помыта, а необходимость повторно ее мыть приведет к напрасной трате воды и энергии.

3. Выключите режим сушки с подогревом

Цикл сушки с подогревом может потреблять на 11% больше энергии на одну загрузку, поэтому сушка на воздухе поможет сэкономить энергию.

4. Включайте посудомоечную машину только тогда, когда она полностью загружена

Посудомоечная машина использует одинаковое количество энергии, независимо от того, загружена она полностью или частично, поэтому старайтесь каждый раз класть в нее как можно больше посуды.

5. Выберите энергоэффективную посудомоечную машину

Если вы ищете новую посудомоечную машину, изучите, сколько энергии потребляет тот или иной прибор, и выберите самый экономный вариант.

Как сэкономить на ручной мойке

Вы можете уменьшить количество воды при ручной мойке. Если вы привыкли мыть посуду под краном, то знайте, что это наиболее энергоемкий метод.

Вместо этого можно делать по-другому. Наполните водой две емкости (например, раковины). Одну - горячей мыльной, а другую - чистой прохладной водой для ополаскивания. Мойте посуду в горячей мыльной воде, затем погружайте ее в прохладную, чтобы смыть моющее средство. После этого высушите посуду на воздухе.

Еще один совет - замочить посуду в мыльной воде хотя бы на 15 минут перед мытьем. За это время моющее средство сделает свое дело - и вам останется лишь быстро протереть и прополоскать тарелки с ложками и вилками.

