Этот простой лайфхак спасет новый чайник.

Накипь - это твердый белый меловой осадок, образующийся из минералов кальция и магния после испарения или нагрева жесткой воды. От нее трудно избавиться, но если чайник не чистить, то он может быстрее выйти из строя.

Издание Express выяснило, как предотвратить появление накипи в чайнике.

"Накипь - это проблема для большинства людей. Она сокращает срок службы ваших приборов. Ее удаление требует денег и времени. Она увеличивает потребление чистящих средств, что, как вы знаете, в свою очередь, влияет на окружающую среду", - указал пользователь YouTube под ником DIYr.

По его словам, есть простой способ удалить предотвратить появление накипи, и он вам ничего не будет стоить.

"Итак, первое, что нужно сделать, - это вскипятите столько воды, сколько вам необходимо на один раз использования. Как только она закипит, вылейте ее и оставьте крышку чайника открытой. Вот и все. Это все, что нужно сделать, чтобы предотвратить образование накипи в чайнике", - указал DIYr.

Стоит отметить, что этот метод помогает избежать образования накипи в чайнике, а не убирает ее, поэтому будет полезен при использовании новой техники.

