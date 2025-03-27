Не всегда домашний кофе имеет такой же богатый вкус, как в кофейне.

Сейчас буквально на каждом шагу есть кофейни, где можно насладиться фантастическим кофе. Часто так бывает, что дома не получается добиться такого же сказочного вкуса, даже если приобрели те же зерна, что и в кофейне.

Издание Eating Well выяснило главные ошибки, которые портят кофе, когда его готовят дома.

Три основных момента:

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неточные измерения;

несоответствующий размер помола;

использование водопроводной, а не фильтрованной воды.

Найдите свое золотое сечение

Кофе может заставить вас поверить, что его приготовление - это искусство, но это целая наука. А поскольку в нем так мало ингредиентов, пропорции важны как никогда. Именно поэтому неточность в измерениях является причиной №1, из-за которой вы получаете результатов.

"Независимо от того, насколько хороши ваши зерна, точность - ключ к сбалансированному приготовлению", - говорит Линдси Созио, основательница денверской кофейни Lavender Coffee Boutique. "Слишком много кофе или слишком мало воды приводят к чрезмерной экстракции, из-за чего вкус будет горьким; слишком мало кофе или слишком много воды приводят к недостаточной экстракции - кислый и слабый вкус".

Однако понятие "идеальная чашка кофе" может быть разным для каждого, а значит, измерение зависит не столько от количества молотого кофе в ложке, сколько от идеального соотношения.

"В большинстве случаев при капельном заваривании или заливке соотношение кофе и воды составляет 1 к 18, то есть на каждый грамм кофе приходится 18 граммов воды", - объясняет Адам Келли, владелец кофейни Leopard Forest Coffee Company в штате Южная Каролина.

С другой стороны, Сантос в своих кафе использует соотношение 1 к 17. Маккарти рекомендует начать с соотношения 1 к 16 для большинства методов капельного заваривания и далее регулировать его по своему вкусу.

Используйте высококачественную кофемолку

"Инвестиции в дорогую кофеварку и пренебрежение качеством кофемолки - распространенная ошибка. Хорошая кофемолка необходима для обеспечения стабильного размера частиц, что существенно влияет на экстракцию и вкус",- объясняет Созио.

По словам Келли, важно помнить – крупный помол для более длительного времени заваривания и мелкий - для более короткого.

"Например, френч-пресс - это процесс полного погружения, который занимает около шести минут, и для него используется более крупный помол, похожий по размеру на панировочные сухари или морскую соль. Напротив, эспрессо - это метод экстракции под давлением, время заваривания составляет 20-30 секунд, а размер помола напоминает муку или сахарную пудру".

Капельный кофе машинного приготовления находится где-то посередине, но, как подчеркивает МакКарти, самое важное - подобрать помол в соответствии с процессом.

Эми Смит, кооператор EXO Coffee из Тусона, штат Аризона, советует: "Чтобы получить лучший помол, используйте кофемолку с заусенцами, а не ножевую кофемолку.

Вода - ключевой ингредиент

"Хотя вам не нужна коммерческая система фильтрации воды с обратным осмосом, отсутствие базового фильтра абсолютно точно повлияет на вкус кофе. От хлорных добавок в воду до минералов, старых труб в вашем многоквартирном доме или сильной накипи в разных регионах мира - все это разбавляет портит напиток. Это особенно актуально для холодного заваривания", - рассазал Тейлер Джексон, менеджер по операциям и исполнительный бариста The Grind.

Температура воды - еще одна динамическая переменная. Все эксперты сходятся во мнении, что идеальная температура для приготовления капельного кофе в бытовых машинах составляет 90-94°С.

"Заваривание при температуре ниже 90°С приведет к снижению экстракции", - говорит Келли, а Смит называет это основной причиной кислого вкуса.

С другой стороны, отмечает Келли, "при заваривании выше 96°С начинается экстракция из нерастворимых волокон зерен, что гарантирует вяжущий или горький кофе". По словам Смита, это самая распространенная ошибка, из-за которой кофе получается горьким.

Ранее УНИАН писал, когда утром можно пить кофе.

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