Бункерная бомба, которую разработали в США, но еще никогда не использовали, имеет все шансы уничтожить укрепленные подземные объекты ядерной программы Ирана.

Военная индустрия США разработала новое оружие, которое имеет гигантскую проникающую силу и способно разрушать подземные объекты. Впервые применить бункерную бомбу США могут в военных действиях в Иране, а целью может стать завод по обогащению урана в Фордо, пишет The Wall Street Journal.

Новая бомба носить название GBU-57, ее также называют Massive Ordnance Penetrator. Ссылаясь на военных, журналисты назвали ее 13-тонной бегемотихой, заключенной в стальной сплав высокой плотности. Тяжелая бомба рассчитана на прохождение 60 метров горной породы перед взрывом.

По мнению военных аналитиков, эта бомба может добраться до таких целей, как завод по обогащению урана в Фордо, который Иран похоронил под горой.

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"Это то, для чего она создана", - сказал изданию старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, который занимался подбором бомб для армии.

По словам Кансиана, до появления бункерных разрушителей военные полагали, что смогут использовать ядерное оружие для прорыва через горы, но оно было признано неприемлемым по политическим причинам. Впоследствии США потратили около 400 миллионов долларов на разработку и усовершенствование альтернативного вооружения, сказал он. По его словам, сейчас у США имеется около 20 подобных взрывных устройств.

Также издание приводит слова бывшего заместителя помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мика Малроя, который сказал, что если США примут участие в боевых действиях и атакуют заводы в Фордо и Натанз, то для их уничтожения может потребоваться порядка 12 бункерных бомб.

Иранские ядерные объекты уже подвергались ударам

Напомним, что Израиль называет ядерные разработки Ирана одной из главных причин начала войны. Ядерные объекты стали первоначальными целями, а удары по ним продолжаются до сих пор.

По данным Международного агентства по атомной энергии, Израиль нанес прямые удары по центрифугам для обогащения урана на заводе Натанзе, который расположен под землей. Также предполагается, что будет атакован завод по обогащению урана в Фордо, спрятанный глубоко в горе.

МАГАТЭ сообщило о радиологическом и химическом загрязнении внутри Натанза, но о нормальной радиации снаружи. При этом украинские эксперты также оценивают риски, связанные с возможными выбросами радиации после начала бомбардировок ядерных объектов и повторением Чернобыля.

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