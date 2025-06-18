Эти снаряды были предназначены для Украины.

Россия массированно атаковала Киев в ночь на 17 июня после того, как США передали на Ближний Восток 10 тысяч снарядов для защиты от дронов, которые были предназначены для Украины. Об этом рассказал сотрудник Службы безопасности Украины для The Washington Post.

По его словам, отсутствие "относительно дешевых ракет" или небольших ракет, которые используются для перехвата дронов, создает опасную ситуацию для Украины тогда, когда РФ запускает сотни беспилотников во время каждой атаки.

"Они забрали все эти боеприпасы. Они были чрезвычайно важными. Нам нужно как можно скорее найти новое решение против Shahed. Иначе такая ситуация будет повторяться каждый день", - отметил собеседник издания.

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В то же время научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркнул, что перенаправление боеприпасов на Ближний Восток лишит Украину защиты в то время, когда "российская тактика и масштабы атак эволюционируют, чтобы сделать атаки более смертоносными".

Российская атака на Киев 17 июня - что известно

Напомним, 17 июня Россия нанесла массированную атаку по Киеву. Сначала сообщалось о 14 погибших, однако позже количество убитых РФ людей возросло. В результате удара в Соломенском районе, в частности, разбирали завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд.

Также были зафиксированы повреждения на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. В Дарницком районе столицы после атаки РФ начался массированный пожар, огонь тушили с вертолета.

По состоянию на 11:00 18 июня известно о 24 погибших в Киеве в результате массированного российского обстрела 17 июня. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

"Мы до сих пор не знаем, сколько может быть окончательно тел под завалами, поэтому работы продолжаются. Поиски тел продолжаются, потому что мы не дорылись до конца, до фундамента. Потому что из-за обрушения конструкций все этажи сложились даже до подвального помещения. Поэтому мы должны полностью дойти до конца, чтобы убедиться, что под завалами больше никого нет", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

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