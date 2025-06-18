США примут решение о дипломатическом решении конфликта или о возможности военных действий.

Следующие 24-48 часов могут стать решающими для США в определении дальнейших действий в отношении Ирана - речь идет либо о дипломатическом решении конфликта, либо о возможности военных действий. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что президент Дональд Трамп накануне усилил риторику против иранского режима, заявив, что США точно знают место пребывания аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют "полный и абсолютный контроль над небом Ирана".

По словам нескольких чиновников, во вторник американские переговорщики оценивали позиции Ирана как слабые. Они считают, что Тегеран будет вынужден вернуться за стол переговоров и в конце концов согласиться на соглашение об отказе от обогащения урана.

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"Если Иран согласится вернуться к переговорам и откажется от обогащения урана, то, по словам официальных лиц США, уже на этой неделе может состояться встреча на высоком уровне с участием специального представителя Стива Уиткоффа и, вероятно, вице-президента Джей Ди Вэнса", - говорится в материале.

Также источники сообщили, что Трамп разочарован тем, что дестабилизированный Иран не предоставил администрации немедленного ответа, и в то же время крайне не желает допустить развития сценария, при котором Тегерану удастся успешно реализовать военный блеф.

Конфликт Израиля и Ирана: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне заявил, что его страна может вступить в войну против Ирана. По его словам, Тегеран мог бы иметь гражданскую ядерную энергетику без обогащения, однако отказался от этого, обогатив уран намного выше необходимого уровня. Вэнс отметил, что Трамп "продемонстрировал большую сдержанность", сосредоточив внимание войск на защите армии и граждан, однако теперь президент может решить, что нужно принять дальнейшие меры для прекращения иранского обогащения.

Ночью 18 июня Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. ЦАХАЛ заявил об атаке на военную инфраструктуру в Тегеране. Впоследствии Армия обороны Израиля сообщила о двух волнах ракет, запущенных из Ирана. По предварительным оценкам ЦАХАЛ, во время первого удара иранская армия применила не менее 15 ракет. Во второй волне страну атаковали около 10 воздушных целей.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю "решительным ответом". Также иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что имеет "полный контроль" над воздушным пространством Израиля. Там добавили, что это якобы "начало конца" ПВО Израиля. Кроме того, глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана генерал Абдулрахим Мусава отметил, что операции, которые Иран проводил против Израиля до этого, были "сдерживающими", однако теперь они будут иметь "карательный" характер.

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