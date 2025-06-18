Сколько депутатов сейчас реально работают в Раде: Стефанчук озвучил цифры

Из 399 нардепов реально голосуют и присутствуют в сессионном зале примерно 340-350 человек.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук озвучил фактическое количество реально работающих в парламенте народных депутатов.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью РБК-Украина. По его словам, из 399 нардепов реально голосуют и присутствуют в сессионном зале примерно 340-350 человек.

"У нас 399 народных депутатов. Фактически вы можете увидеть, по результатам объединяющих голосований, эта цифра где-то в районе 340-350 народных депутатов, которые постоянно находятся в зале и участвуют в голосованиях", - сказал он.

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Спикер Рады уточнил, что цифра присутствующих может колебаться день ото дня потому что "накладываются разные обстоятельства".

"Но в среднем, видим, что решения, которые объединяют зал, а таких решений много - это по национальной безопасности, евроинтеграции, политические заявления, 300+ голосов всегда набирают в стенах парламента", - отметил Стефанчук.

По его словам, "это исторически минимальная цифра" количества народных депутатов, которые работали в стенах украинского парламента.

"Но справедливости ради я всегда хочу поблагодарить тех, кто остался, кто работает, кто не дал возможности воплотиться мечте врага, чтобы парламент разбежался, чтобы был не функционирующим организмом. Они все здесь и с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля, с 7 часов 30 минут. А первое решение мы проголосовали тогда в 8 часов 8 минут. И это решение было принято конституционным большинством", - подчеркнул глава парламента.

Стефанчук отметил, что это важные вещи, которые творят историю нашей страны. "У нас в Украине 33 года есть тренд, что депутаты - это плохие и негодяи. Это не так, потому что это люди, которые выполнили и выполняют свой долг и выполняют присягу, которую принесли на верность украинскому народу", - сказал он.

В то же время, он подчеркнул, что в парламенте есть разные люди, потому что это "слепок общества". Но все же несмотря на потерю мажоритарщиков из ОРДЛО и Крыма, исчезновение некоторых депутатов и уголовные дела против отдельных лиц, парламент остается дееспособным органом.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поделился мнением, что, поскольку в Украине уменьшается количество населения, то соответственно, встанет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

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