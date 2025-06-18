Мероприятие состоится 16 ноября.

16-я ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которая считается своеобразной репетицией будущей церемонии "Оскар", состоится 16 ноября. Почетную награду получают "за выдающиеся достижения в жизни, вклад в развитие кинематографических искусств и наук или выдающиеся заслуги перед Академией". И уже стало известно, кто из знаменитостей получит желанные статуэтки в этом году.

Как пишет издание Variety, ими станут актер и продюсер Том Круз, хореограф и актриса Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас и певица и продюсер Долли Партон.

"В этом году Governors Awards будет награждать четырех легендарных людей, чьи успехи в карьере и преданность нашему кинематографическому сообществу имеют незабываемое влияние", - отметила Джанет Янг.

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Она также объяснила, почему именно эти звезды попали в список призеров премии.

"Совет управляющих Академии гордится тем, что может отметить этих талантливых артистов. Дебби Аллен - хореограф и актриса, чья работа поразила поколения и пересекла все жанры. Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех. Любимая актриса Долли Партон олицетворяет дух Гуманитарной премии имени Джина Хершолта своей непоколебимой преданностью благотворительным усилиям. А художник-постановщик Винн Томас воплотил в жизнь некоторые из самых долговечных фильмов благодаря своему дальновидному взгляду и мастерству своего дела", - подчеркнула женщина.

К слову, для актера Тома Круза это будет первая награда. Ранее он четыре раза номинировался на "Оскар", однако ни разу не одерживал победу в различных номинациях.

Напомним, ранее стали известны победители кинофестиваля Docudays UA-2025.

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